La petrolera con mayoría de capital estatal YPF comunicó a la Comisión Nacional de Valores que perderá unos U$S 60 millones en el ejercicio 2018 producto de los cambios informados en las compensaciones para las empresas que exploran Vaca Muerta. En tanto, Pampa Energía anunció al organismo de control que "se encuentra analizando los cursos de acción a seguir y a la espera de una nueva propuesta de incentivos para el período invernal". Ambas firmas hacen referencia a la resolución de la Secretaría de Energía que dispuso no aprobar nuevos proyectos dentro del "Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollo de Producción de Gas Natural, proveniente de Reservorios no Convencionales". También acotará los subsidios al balance de producción de 2017 y no a los volúmenes actuales, mucho mayores.



YPF señaló que las decisiones oficiales "afectan de manera perjudicial tanto los proyectos que se encontraban a la espera de recibir la aprobación formal de la Secretaría (de Energía), así como también el monto a percibir vinculado a proyectos aprobados a la fecha". La compañía consideró que "se han modificado algunas premisas básicas que sustentaron la decisión de inversión oportunamente tomada". YPF adelantó, asimismo, que "analizará cualquier otra medida que se derive de los cambios recién comunicados".