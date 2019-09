En medio de la crisis de confianza en la Argentina, que castiga sin piedad a las empresas nacionales, la acción de YPF que cotiza en Wall Street estuvo muy cerca ayer de perforar el piso de los 8 dólares por unidad. Pasado el mediodía cotizaba a USD 8,14, el valor más bajo de su historia: nunca desde que la petrolera estatal cotiza en el NYSE de Nueva York, hace 26 años, había alcanzado ese precio. No llegó a esos valores en 2002, con el país en default, cuando bajó a USD 8,17; ni en 2008, en la crisis subprime, con mínimos de USD 15,86; ni siquiera cuando fue reestatizada durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando tocó USD 9,21.

Ayer, pasadas, las 15, la acción registraba una baja de 5,1% y acumula casi 40% de pérdida en lo que va de este año. Su valor de mercado es de USD 3.200 millones, algo así como el 10% de lo que vale en este momento Mercado Libre.

"La compañía tiene un potencial muy grande por Vaca Muerta, pero le pega de lleno el riesgo sistémico de la Argentina. Eso complica los fondos y la va a llevar a mantener los actuales niveles de producción. No digo que no podrá pagar su deuda, pero va a caer fuerte su rentabilidad", detalló Carlos Maneiro, analista financiero de Research for Traders.

El resultado neto de la empresa en el primer semestre de 2019 fue negativo en más de $10.000 millones.