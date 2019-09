Con el cobro durante esta semana del sueldo de agosto, los empleados alcanzados por el Impuesto a las Ganancias recibieron la primera de las dos cuotas de la devolución del saldo a favor que se generó por el aumento del 20% del mínimo no imponible y de las deducciones especiales anunciadas por el Gobierno tras la derrota en las PASO. Por ese mismo cambio impositivo, también se aplicó una retención menor del impuesto que continuará hasta fin de año. Y en otros casos, por ubicarse ahora por debajo del nuevo mínimo no imponible, directamente no tendrán ningún descuento adicional.

Cada empleado puede visualizar en el recibo de sueldo a cuánto asciende el monto de la devolución de Ganancias. Dicha devolución figura como “beneficio del decreto 561/19”. Y se repetirá en los primeros días de octubre con el cobro del sueldo de septiembre

Fuente: Clarín