Facundo Zaeta, uno de los cuatro detenidos por el crimen del exsecretario de Cristina y Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez, en El Calafate, Santa Cruz, admitió que sedujo al empresario con intenciones de robarle dinero y culpó al también apresado Facundo Gómez de haber ideado el plan y luego haberlo asesinado, informaron ayer fuentes de la investigación.

En un escrito que presentó en el marco de la causa que lleva adelante el juez Penal de El Calafate Carlos Narvarte para ampliar su indagatoria, Zaeta (19) dio detalles de lo sucedido la noche del crimen, en el que involucró además al detenido Pedro Monzón y del cual desvinculó a su hermano Agustín, también imputado.

"Nunca tuve intenciones de lastimar o quitarle la vida a Fabián Gutiérrez, siempre fui con la idea que me había dado Facundo Gómez, que era robar los dólares que él tenía", manifestó Zaeta (19). Su descargó continuó: "Me dijo que en ese encuentro sólo nos íbamos a quedar con el dinero, dijo que nadie iba a salir lastimado, que iba a llegar a la casa, le hacía unas preguntas a Gutiérrez, y se iría con el dinero en negro que tenía Gutiérrez de la corrupción".

Tras asegurar que él y Monzón fueron utilizados como "peones" por Gómez, el joven detalló que comenzó a vincularse con Gutiérrez unos cuatro meses antes del homicidio por Whatsapp, cuando el empresario lo contactó "con intenciones sexuales".

"Le sigo la corriente y pasamos a comunicarnos a través de Telegram que era más secreto y más íntimo, y así nos empezamos a conocer telefónicamente, por nuestras inclinaciones y gustos sexuales", relató Zaeta.

El joven contó que, dos meses antes del homicidio, se encontró con Gómez, quien era su amigo, y le comentó el intercambio que mantenía con Gutiérrez, momento en que éste le propuso un plan para seducir al empresario, "concertar un encuentro sexual, luego reducirlo y taparle los ojos para robarle".

Zaeta dijo que, tras aceptar la idea, estuvo dos meses en contacto con Gutiérrez "enviando fotos de alto contenido sexual y todo tipo de comentarios para lograr su atención", lo que realizaba usualmente en presencia de Gómez, quien le "decía qué tenía que decirle".

Según Zaeta, un día antes de fijar el encuentro con el empresario, Gómez le dijo que iría acompañado por Monzón, a quien él no conocía, ya que era "un gigante que hacía judo profesionalmente, que era de extrema confianza y daría la vida por él".

Sobre el día del encuentro con la víctima, relató: "Siguiendo el plan que me había trazado Facundo Gómez, Gutiérrez me pasa a buscar e ingresamos a su casa. Una vez en su interior, inmediatamente le pegué dos golpes en la mandíbula, porque practico boxeo, y lo desmayé, golpeándose la cabeza cuando cae al piso, por lo que comenzó a sangrar".

"Lo quise atar con precintos pero se rompían así que opté por hacerlo con unas sogas, con las manos en la espalda, y comencé con una venda a cubrirle los ojos para que no vea nada", continuó.

Según su versión, cuando el exsecretario presidencial ya estaba reducido, ingresaron "por el mosquitero" Gómez y Monzón, y el primero "se hace cargo de la situación, comienza a preguntar distorsionando la voz, dónde estaba el dinero, amenazando a Gutiérrez", quien en todo momento decía "que no sabía de qué hablaba, que no tenía ningún dinero". A continuación, siempre según el relato de Zaeta, Gómez y él revisaron la casa en busca de dinero, se apoderaron de 90 mil pesos, y dejaron al empresario al cuidado de Monzón, momento en el que Gutiérrez logró zafarse y esconderse en un baño.

Allí empezó -según el relato- una lucha cuerpo a cuerpo entre Monzón, Gómez y la víctima: (Gómez) trae una piedra del patio de la casa y se la da en la cabeza varias veces a Gutiérrez, casi hasta reventarle la cabeza. No tranquilo con eso, agarró la soga y se la pasa alrededor del cuello, ahorcándolo", detalló.

"Me asusté, me asusté muchísimo. Mi único fin era sacarle el dinero, no dejarlo sin vida", aseguró Zaeta.

Confirmaron procesos de su entorno

La Cámara Federal porteña confirmó ayer los procesamientos dictados sobre miembros del entorno del asesinado ex secretario presidencial, Fabián Gutiérrez, en el marco de una causa por lavado de dinero vinculada al caso de los Cuadernos, confirmaron fuentes judiciales.

El fallo de la sala primera de la Cámara Federal porteña alcanza entre otros a la madre de Gutiérrez, Teresa Amalia García, y a su media hermana, Valeria Alejandra Martinevich; mientras que aparta de la resolución al ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner cuyo sobreseimiento por fallecimiento deberá ser dictado por el juez que interviene en la causa.

"Corresponde encomendar al magistrado Instructor que disponga todas las medidas cautelares necesarias a fin de asegurar dichos bienes de cara a su eventual decomiso", sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en el que confirmaron el embargo de 900 millones de pesos sobre los bienes que conformaron el patrimonio de Gutiérrez. "Las numerosas propiedades inmobiliarias, la variedad de vehículos de alta gama, los hoteles y las embarcaciones de las que dio cuenta la amplia encuesta llevada adelante por el Magistrado Instructor se traduce, con la provisoriedad de esta instancia, en la convicción requerida para afirmar la materialidad de los hechos. Ello conduce, por tanto, a descartar los agravios de arbitrariedad y falta de fundamentación deducidos por las defensas", sostuvieron los jueces.

Gutiérrez había sido procesado en noviembre pasado junto a una decena de empresarios.



La causa inicial

Las actividades ilícitas se habrían llevado a cabo entre los años 2008-2018 y parte del dinero se habría destinado a la adquisición de propiedades y bienes muebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego.