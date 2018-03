El ex Secretario de Legal y Técnica de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Carlos Zannini, que está investigado por encubrimiento por el Pacto con Irán, fue liberado de la cárcel de Ezeiza luego de que el Tribunal Oral Federal 8 decidiera su excarcelación al considerar que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa. El ex funcionario kirchnerista se despachó contra la causa, los jueces que lo encarcelaron y el sistema judicial del país.

"El único objetivo de esta causa es perjudicar a Cristina", afirmó Zannini luego de pasar el portón de la cárcel poco después de las 9 y recibir abrazos de familiares y militantes. "Está libertad que correspondía desde le primer momento es una demostración de que es innecesario el pedido de desafuero que hicieron respecto de la senadora Cristina Fernández de Krichner. Esto deja sin sustento este pedido", afirmó.

Zannini clamó además por su inocencia. "Es una causa que inventaron, estuve detenido por voluntad de los que mandan y temor de algunos jueces", afirmó Zannini. "Cuando hubo fiscales o jueces valientes, yo recuperé la libertad", agregó. El exfuncionario kirchnerista estuvo encarcelado desde el 7 de diciembre y fue liberado luego de que la fiscal Gabriela BAigún diera curso a su pedido de excarcelación.

Está procesado por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo en la causa que se originó a partir de la denuncia que Alberto Nisman hizo contra Cristina Kirchner por la firma del memorando con Irán, poco antes de aparecer muerto con un tiro en la cabeza.