El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza San Juan, Abel Chiconi, se acercó a emitir su voto, se mostró contento por la jornada electoral e invitó a los sanjuaninos para que se acerquen a las urnas.
“Es una jornada importantísima para todo el país, para la provincia. Es un placer y un honor estar acá en este momento”, expresó el candidato. Sobre el nuevo sistema de votación, Chiconi manifestó: “Es muy importante que se vaya avanzando en estos temas, que se vayan mejorando las votaciones. Hemos estado recorriendo las escuelas y va todo transcurriendo normal, estamos bastante bien en la fiscalización”.
Chiconi dij que se trata de una “jornada histórica” y que es muy importante que los sanjuaninos se acerquen a emitir su voto: “Que la gente se arrime, es un momento histórico para la Argentina, es importantísima esta votación para marcar el rumbo que la gente, los jóvenes han entendido mucho este concepto, esta idea que este modelo de país que quiere el presidente, que la gente acompañe este camino que iniciamos en el 2023 así lo podemos cumplir más rápido”, comentó.