El diputado nacional electo por San Juan, Abel Chiconi, participó este martes de la reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los legisladores electos de La Libertad Avanza, que tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

El encuentro, que comenzó a las 13 horas y se extendió por cerca de dos horas, tuvo como objetivo delinear los principales ejes de trabajo legislativo del espacio libertario y fortalecer la coordinación entre los nuevos representantes en el Congreso.

Karina Milei estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el exlegislador nacional y especialista en derecho parlamentario, Eduardo Menem.

“Fue una reunión simple pero necesaria para consolidar este nuevo grupo”. Es un gran desafío para mí y también una oportunidad única para San Juan poder, desde mi lugar, formar parte de las decisiones y brindar mi apoyo al presidente Javier Milei para que el país salga adelante definitivamente”, expresó Abel Chiconi tras el encuentro.

La jornada reunió a cerca de 60 diputados y senadores electos de La Libertad Avanza y sirvió como espacio de presentación de los objetivos del Poder Ejecutivo, entre ellos el tratamiento del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que el oficialismo prevé impulsar en el Congreso.