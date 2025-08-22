Abordaron el consumo problemático en el trabajo

Los ministerios de Gobierno y de Familia concretaron ayer la Jornada de Capacitación en Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos en el Ámbito Laboral, en la que se discutió cómo aplicar distintas herramientas disciplinarias para trabajar por la detección, prevención y abordaje de consumos problemáticos en entornos laborales.

“Muchas veces el consumo problemático comienza desde la niñez, y lo vemos con tristeza en el ámbito laboral, porque genera consecuencias graves. Por eso trabajamos para que empleadores y trabajadores tengan herramientas que permitan abordar estas situaciones sin discriminación, acompañando a las personas y protegiendo su calidad de vida”, expresó la ministra de Gobierno, Laura Palma.

Participaron cámaras empresarias, sindicatos y organizaciones profesionales, en una propuesta que se enmarcó dentro de la política pública integral de promoción de la salud mental, inclusión social y respeto por los derechos laborales.