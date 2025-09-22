Abrió el paso Cristo Redentor tras un fin de semana con nevadas y pocos turistas chilenos Abrió el paso Cristo Redentor tras un fin de semana con nevadas y pocos turistas chilenos

Después de dos días cerrado por nevadas, justo en un fin de semana especial para los chilenos por las Fiestas Patrias, el paso Cristo Redentor quedó habilitado a las 9 de la mañana de este lunes para todo tipo de vehículos.

“Se comunica a los usuarios que hoy, 22 de septiembre, a partir de las 9 horas, se habilitará el Paso Internacional en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos”, anunció el coordinador general Justo José Báscolo.

Durante el sábado y el domingo, el principal corredor bioceánico se mantuvo cerrado a raíz de las nevadas, dejando a una gran cantidad de transportistas varados en la ruta y en los paradores.

El mal tiempo y la suspensión del tránsito impactó en la fuerte caída de turistas chilenos que cruzaron a Mendoza por el fin de semana largo de las Fiestas Patrias (feriados del jueves 18 y viernes 19).

Más allá del factor económico (Argentina sigue cara para los extranjeros), entre el 18 y 20 llegaron a la provincia apenas 4.851 personas, según el reporte de Gendarmería Nacional. Las estimaciones eran de 15.000. De hecho, los festejos en plaza Chile tuvieron más gente local que trasandina.

Paso Pehuenche sigue cerrado

En el sur, el paso Pehuenche continúa cerrado por “condiciones desfavorables para la circulación segura, acumulación nívea sobre la calzada, en ambos sectores”. La ruta nacional 145 se encuentra transitable con precaución hasta el kilómetro 60, paraje Los Castaños.

Personal y máquinas de Vialidad Nacional trabajan en el sector arroyo El Turbio.

Fuente: Diario Los Andes.