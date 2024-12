Acindar suspendió a 700 empleados: “Es el peor año de la historia” La sucursal de Acindar en Villa Constitución suspendió a 700 trabajadores. Frente a eso, Pablo González, secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) de la localidad santafesina, dijo que la malaria de 2024 no tiene precedentes.

“Se había anunciado a principios de año que no iba a ser un buen año. Acindar fabrica hierro de construcción para las obras civiles. El mercado automotor y la minería traccionan algo, pero no lo suficiente. Acindar fabricaba 1.200.000 toneladas por año, y en 2024 fabricamos 600 mil toneladas. Esta crisis no tiene comparación, no la detecto en mi memoria, es el peor año de la historia. Es el peor de los cultivos”, dijo González en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Devaluó Brasil, eso pone fuera de la competencia a la Argentina, y todavía no llegó el acero chino, turco o brasilero. Cuando traccione la construcción comprarán por un precio muy por debajo del internacional”, indicó.

“En abril y mayo firmamos un acta de suspensiones con sueldos del 75 por ciento de paga a fin de año. Nosotros tenemos conflictos todos los días, nos deben las paritarias desde junio. El panorama más grave es el compendio de situaciones”, comentó.

“La segunda discusión para 2025 es la baja de sueldos, dirán que si eso no pasa no hay producción ni mercado. Es un menemismo recalcitrado”, lamentó el gremialista.

Y, sobre la inversión que anunció Sidersa en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sostuvo: “En firmas de capital intensivo, 300 millones de dólares no son nada. Son nichos de mercado. Nosotros tenemos los salarios más altos, ellos buscan otra flexibilidad y salarios. Son proyectos con novedades tecnológicas y menos planteles”.