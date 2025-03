Milei recibió un guiño de Trump y ahora deberá enfrentar a los socios del Mercosur El presidente estadounidense dijo que considerará firmar una asociación con la Argentina. Cómo puede reaccionar el bloque regional.

Javier Milei recibió el guiño que estaba esperando de Donald Trump. Mientras reparte amenazas y aranceles para socios y enemigos ideológicos como China, el presidente estadounidense le tendió la mano y se mostró dispuesto a firmar un tratado de libre comercio con la Argentina libertaria.

“Consideraré cualquier cosa. Creo que es un gran, un gran, gran líder. Está haciendo un gran trabajo, un trabajo fantástico. Ha rescatado a ese país del olvido. Sí, analizaremos las posibilidades”, dijo Trump el lunes en la Casa Blanca cuando lo consultaron sobre la posibilidad de un tratado conjunto.

Esa breve declaración de Trump se convirtió en el espaldarazo que necesitaba el gobierno argentino para empezar a definir cómo avanzar en su ambicioso objetivo de firmar una asociación comercial con Washington. Ahora, Milei deberá definir qué hará con el Mercosur, cuyos estatutos prohíben suscribir este tipo de tratados por fuera del bloque.

El Mercosur gira a la izquierda

Desde que Javier Milei amenazó con patear el tablero del Mercosur para buscar asociarse en forma unilateral con los Estados Unidos, los gobiernos de los tres socios históricos del bloque se desmarcaron de la posición argentina y defendieron la continuidad del mercado común.

La Casa Rosada se prepara para un nuevo escenario político en la región y actúa en consecuencia. La llegada de Yamandú Orsi al poder en Uruguay inclinó el pacto regional hacia la izquierda, con un núcleo duro progresista liderado por su enemigo ideológico, Luiz Inacio Lula da Silva.

Javier Milei se reunió con Donald Trump en febrero en Estados Unidos (Foto: X / madorni))

Milei no tuvo un vínculo estrecho con el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, cercano a su idea de flexibilizar el tratado. De hecho, ambos mantuvieron una fría distancia por las notorias diferencias de estilo que los separan. Pero ahora el presidente argentino eligió profundizar las discrepancias con el nuevo gobierno del Frente Amplio. El presidente no solo se ausentó de la toma de posesión de Orsi, sino que además envió una delegación de segundo nivel a la jura.

Milei se excusó por su asistencia al Congreso, donde habló el sábado a la noche en la apertura de las sesiones ordinarias. Pero en Montevideo son conscientes de que si hubiera querido ir, tenía una amplia franja horaria a su favor. La ceremonia de jura fue al mediodía. La capital uruguaya queda a menos de una hora de vuelo.

Finalmente, a la asunción asistieron Natalia Gunski, directora de América del Sur de la cancillería argentina, y el embajador Alan Beraud, representante permanente de Argentina ante el Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración.

Un día después, la réplica del presidente uruguayo a la amenaza de Milei de salir del Mercosur se recostó precisamente en su objetivo de defender el bloque regional. “El compromiso es avanzar sin que el Mercosur sea un freno”, afirmó Orsi.

¿Puede Javier Milei sacar a la Argentina del Mercosur?

No es la primera vez que Milei habla de salir del Mercosur. En el gobierno empezaron a mencionar esa posibilidad desde noviembre pasado. Pero ahora el mandatario expuso su amenaza al hablar en el Congreso. “Lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos”, dijo Milei.

Es una posición cercana a la defendida por Lacalle Pou desde que empezó a negociar un acuerdo similar con China frente al rechazo de Brasil y de la Argentina gobernada entonces por Alberto Fernández.

Orsi no es ajeno a esa idea, pero quiere reimpulsar el bloque, dejando atrás cualquier traba que impida a su país ampliar su comercio internacional. “No podemos dejar que el Mercosur se fracture y tampoco que se paralice. Si se fractura el Mercosur perdemos los cuatro países”, dijo el nuevo canciller uruguayo, Mario Lubetkin, antes de asumir su cargo.

El analista uruguayo Alfonso Lessa dijo a TN que Orsi “es mercosuriano. Va a tratar de hacer todos los esfuerzos posibles para que el Mercosur siga. Aquí, todo quedará supeditado a lo que haga Milei”, afirmó.

Orsi es Lula. Ambos mantendrán una estrecha alianza ideológica para el futuro del bloque. La diferencia es que Orsi es Uruguay y en su país los extremos no cuentan. No se debe esperar una inclinación total del nuevo gobierno del Frente Amplio hacia el rechazo a una flexibilización del bloque. Orsi sí quiere flexibilizar el pacto, pero no a cualquier precio. En su visión, la palabra ruptura no está contemplada.

Lula defiende la continuidad del Mercosur

El mismo día que Milei hablaba en el Congreso, Lula aterrizaba en Montevideo para asistir a la jura de Orsi.

En declaraciones a periodistas, el presidente brasileño dijo que su colega uruguayo es “muy importante” para la integración sudamericana y para una apuesta conjunta por “el sur global”.

Lula resaltó además la importancia de “formar un bloque fuerte en Sudamérica” sin importar quién gobierne. Según afirmó, “el mundo está dividido en bloques. Quien esté más organizado” podrá “hacer” y “vender” más, afirmó.

Luiz Inacio Lula da Silva y Yamandu Orsi (Foto: Reuters)

En ese escenario, Milei deberá sopesar qué pasará con la Argentina y el futuro de su vínculo comercial con Europa. ”El acuerdo que hemos hecho con la Unión Europea no es un acuerdo cualquiera. Es un acuerdo que involucra prácticamente a 800 millones de personas. Es un acuerdo que involucra billones de dólares. Y si este acuerdo funciona, si este acuerdo crece, se beneficiará a todos los países de Sudamérica”, indicó Lula.

El acuerdo UE-Mercosur, cerrado el 6 de diciembre en Montevideo, todavía debe ser aprobado por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea y por los congresos de los países del pacto regional, al que está en proceso final de incorporación Bolivia, otro país que inclinará aún más el bloque hacia la izquierda bajo la gestión de Luis Arce.

El que tampoco se quedó callado fue el presidente de Paraguay, Santiago Peña, más cercano a la centroderecha y de buen vínculo con Milei. En Asunción, donde recibió a su par alemán, Frank-Walter Steinmeier, se mostró a favor de “este gran proceso de integración económica” que le permitirá al Mercosur abrir sus mercados en Europa, reafirmando el valor que Paraguay le da a la continuidad del bloque.