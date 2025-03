Acusan a Martín Menem de “no frenar” las agresiones a los legisladores El diputado Oscar Zago, ex aliado libertario calificó al presidente de la cámara de Diputados como el responsable de “crear ese momento” de disturbios en el recito y “no frenar” a los legisladores que agredieron a su bloque.

Oscar Zago, diputado nacional por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, “está encubriendo a los responsables que estafaron al pueblo argentino” mediante la “difusión” de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei.

En declaraciones televisivas, manifestó que “es una vergüenza el problema interno” que tiene La Libertad Avanza (LLA) y no pueden pretender que “lo dirima” él.

“LLA no tiene presidente de bloque, el que conduce a los diputados es Martin Menem. Él es quien provocó la patoteada. Me comí insultos durante cinco minutos y cuando me levanté, porque ya no aguanté más los agravios, se vio su mala intención de levantar la sesión. Fue un escándalo en la Cámara, le cabe toda la responsabilidad. Estábamos sentados tranquilos y nos vinieron a agredir. (Lisandro) Almirón junto a otros, vino con gritos e insultos, porque quería que nos levantemos”, indicó.

En la misma línea, indicó que lo que sucedió, simultáneamente, entre las diputadas libertarias Lilia Lemoine y Marcela Pagano “fue lo mismo”: “Si le quieren pedir la renuncia, que se la pidan por las buenas”, añadió.

Asimismo, señaló que habló con Pagano y ella le aseguró que “si la ratifican se va”, pero es evidente que la quieren echar “por las malas” y agregó que, cuando la eligieron para presidir la comisión de Juicio Político, hicieron todo para que quede suspendido, como sigue hasta ahora.

“No pueden desconocerla no entienden nada, es una anarquía. El vicepresidente primero de la Comisión de Juicio Político es Leopoldo Moreau (Unión por la Patria). Lo van a terminar dejando a cargo a él”, expresó en A24.

Para finalizar, remarcó que Milei “es el único tipo que debe estar limpio” y que “no pone las manos en el fuego por Menem” porque al haber levantado la sesión de ayer, da la “sospecha” de que “no quiere una investigación” al respecto del criptogate.

Además, indicó que tanto Almirón como Lemoine, y los otros diputados que los insultaron, “recibieron órdenes desde arriba para agredir”: “Cuando me insultaron me levanté, quedaba en 128 (el número de diputado) y ahí levantó la sesión”, relató.

“Martín Menem está encubriendo a los responsables que estafaron al pueblo argentino. Hay que investigar quiénes son los que llevaron a estos hombres (como Hayden Davis) al Presidente de la Nación. Milei no es lo que algunos creen, está muy mal rodeado. Algunos dicen que el Presidente está dentro de esta banda de ladrones y no es así. ¿Cómo llegaron a la Quinta de Olivos estos nueve tipos? Es lo que no quieren que se investiguen. Alguno hizo plata con estos delincuentes, no tengo dudas. ¿Cómo puede ser que no haya responsables? Es una estafa”, concluyó.