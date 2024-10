Aerolíneas Argentinas: la piloto trans Traniela se propuso como CEO de la empresa Quiere ser la nueva CEO de Aerolíneas Argentinas y evitar su privatización.

Lo único cierto es que la opción para que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas se hicieran cargo de la empresa y la condujeran sin depender del dinero del Estado Nacional estuvo siempre presente en la mesa de negociaciones entre los funcionarios de la administración de Javier Milei y los sindicalistas de la aerolínea.

Porque, el decreto desregulador de la economía de comienzos de año, facilitaba esa opción que había sido explicitada en público por el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.



El funcionario del gabinete nacional explicó que la transferencia de Aerolíneas Argentinas a sus empleados podría realizarse mediante un mecanismo legal de “transferencia de acciones”. Según detalló, este procedimiento permitiría que los empleados pasen a ser los propietarios de la empresa, gestionando su operación de manera independiente, sin que el Estado siga aportando fondos para su funcionamiento. “Hay procedimientos legales que permiten eso”, señaló el ministro, refiriéndose a los marcos normativos que podrían facilitar este tipo de transferencia.

Sin embargo, las huelgas, asambleas y distintas acciones sindicales de los gremios más duros de Aerolíneas Argentinas en reclamo de una recomposición salarial llevó al hartazgo de los usuarios y del gobierno que avanza de manera decidida en la privatización de la compañía aeronáutica.

Pues bien, ¿es demasiado tarde para que los trabajadores tomen la opción propuesta por Sturzenegger? Parece que no. Durante todo el viernes 27 circuló un audio donde el comandante trans Traniela Carle Campolieto se propone como CEO de la empresa y reemplazante de Fabián Lombardo además de explicitar cuáles serían sus primeros pasos al frente de Aerolíneas.

En el audio se presenta y dice, “…soy Traniela Campolieto. ¿Cómo están? Buen día, colegas. Estoy anunciando a los medios que voy a hacer la CEO de Aerolíneas. La verdad que me siento capacitada, necesito formar equipo, por supuesto, para integrar las distintas gerencias de todos los sectores. La gerencia de operaciones también la vamos a gestionar de manera limpia y nueva, vamos a poner toda gente nueva en la gerencia de operaciones, en las jefaturas toda gente nueva y empezamos a trabajar de esa forma. Obviamente voy a hablar con Pablo Biró que es compañero mío también, y esa es la propuesta, empezar a administrar la compañía de forma clara, eficiente, sabemos cómo sacarla adelante, sabemos nosotros, perfectamente, que los vuelos van llenos de carga y de pasajeros, sabemos que nuestra compañía tiene problemas administrativos cuyos CEOs y administradores de la compañía y gerentes de la compañía han trabajado para hacerla deficitaria, sabemos que la parte operacional de la compañía es impecable, es de excelencia y está en primer nivel internacional en cuanto a seguridad, y vamos a enfocarnos en 3 ejes importantes”.

Y a continuación explica su plan de tres pasos. “El primero de ellos es recuperar ruta por ruta, hacer un análisis profundo de las rutas que dan ganancia y satisfacer las necesidades de conexión de las rutas que no dan ganancia, de esa forma dividimos la compañía en dos, una parte rentable y la otra parte de conexión que cumple con el rol social que siempre decimos. Segundo punto, tenemos que focalizarnos a renovar por completo la flota internacional que está obsoleta, no puede ser que nuestros aviones no tengan internet, hoy en día todos los pasajeros, ya sabemos muy bien, están todo el tiempo con el teléfono en la mano usando internet, necesitamos que los aviones tengan urgente conexión de wifi. Empezar a hacer la flota eficiente en cuanto al ahorro de combustible con aviones nuevos, no empezar a hacer estos inventos con los aviones que tenemos. Tercer punto, recuperar las rutas internacional, volver otra vez a la ruta de Nueva York y poner dos frecuencias diarias los siete días de la semana, vamos a necesitar aviones nuevos y sumar al menos 5 aviones más a nuestra flota. Esas son las ideas para empezar, luego habrá detalles internos que nos vamos a ocupar, vamos a estudiar bien las necesidades de cada sector de la compañía. Soy Traniela Campolieto, la futura CEO de la compañía”.

Y, finalizó su propuesta señalando la importancia de la ruta a Barcelona, España. “… la ruta a Barcelona, tenemos que empezar las gestiones para empezar a volver a Barcelona, tengo muchísimos pedidos de seguidores y seguidoras que quieren que Aerolíneas Argentinas vuelva otra vez a Barcelona, eso hay que recuperarlo en forma urgente, es la primera gestión que hay que hacer, es la recuperación de la ruta a Barcelona”.

MIRA TAMBIÉN La AFIP recibió datos de unas 145.000 cuentas de argentinos en EEUU

Una propuesta que ingresaría en la posibilidad cierta para que los trabajadores se queden con la empresa sin pedirle asistencia financiera al Estado.

Para varios analistas consultados por NA, esa posibilidad es una quimera. “Sin el dinero estatal no se puede. Sin la garantía estatal, menos se puede. ¿Qué proveedor internacional va a aceptar como garantía bienes de una empresa autogestionada por más buena voluntad que tenga Traniela y su equipo?. El Gobierno y los gremios, saben que por ahí, no es”.

NA