Aguinaldo para jubilados ANSES: cómo calcularlo y cuándo se cobra en junio 2025 Incluye aumento por inflación y el bono adicional que impacta en los ingresos de quienes reciben el haber mínimo y otras prestaciones vinculadas

En los últimos días de mayo, Google Trends registró un incremento en las búsquedas de Google Search sobre el aguinaldo. En especial, las consultas relacionadas con el “aguinaldo de jubilados” aumentaron. Las principales interrogantes se centran en la fecha de cobro, el cálculo del monto y cómo influirá en los haberes de los jubilados.

En ese sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio se aplicará un aumento del 2,8% sobre los haberes previsionales y que ese mismo mes se acreditará el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Además, el organismo estableció el pago de un bono extraordinario de $70.000 dirigido a jubilados y pensionados que perciben los haberes mínimos, como así también a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC).

El pago de estos conceptos se realizará en una única fecha, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Esta decisión busca simplificar el proceso de cobro y evitar múltiples movimientos bancarios.

De cuánto será el aumento y cómo será la actualización de haberes

En línea con la fórmula de movilidad jubilatoria basada en la inflación, ANSES aplicó un incremento del 2,8%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de abril, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este ajuste repercute en los haberes mensuales de todas las prestaciones contributivas y no contributivas que administra el organismo.

De este modo, la jubilación mínima pasó de $296.345 a $304.695, y ese será el valor base a partir del cual se calcula el aguinaldo. La suba también impactó en otras prestaciones como la PUAM, que subió a $243.779, y las PNC, que se ubicaron en $213.306 mensuales.

La jubilación máxima se fijó en $2.050.503, un monto que también se actualizó con el mismo índice de movilidad.

Composición total de los ingresos previsionales en junio 2025

Durante el mes de junio, los jubilados y pensionados van a recibir tres conceptos en simultáneo:

Haber mensual actualizado con el 2,8% de aumento. Aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Bono extraordinario de $70.000 (en caso de corresponder).

Los montos estimados que surgen de la combinación de estos ítems son los siguientes:

Jubilación mínima : Haber mensual: $304.695 Bono: $70.000 Aguinaldo: $152.347 Total: $527.042

: PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) : Haber mensual: $243.779 Bono: $70.000 Aguinaldo: $121.889 Total: $435.668

: Pensiones No Contributivas (por invalidez o vejez) : Haber mensual: $213.306 Bono: $70.000 Aguinaldo: $106.653 Total: $389.960

: Jubilación máxima : Haber mensual: $2.050.503 Aguinaldo: $1.025.251 Total: $3.075.755

:

Cómo se calcula el aguinaldo en ANSES

El aguinaldo, formalmente conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), se calcula sobre el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. En este caso, como el mes de junio incluye el aumento del 2,8%, ese será el mes tomado como referencia para determinar el monto a cobrar por este concepto.

El bono extraordinario de $70.000 no forma parte del haber permanente y no se considera para calcular el aguinaldo. Solo se utiliza el importe del haber actualizado correspondiente a la prestación que recibe el beneficiario (jubilación, pensión, PUAM, etc.).

El aguinaldo se liquida en forma automática, por lo tanto, los beneficiarios no deben realizar ningún trámite para recibirlo.

Este esquema también se aplica a otras categorías que cobran a través de ANSES, como:

Titulares de pensiones contributivas por fallecimiento.

Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, vejez o por tener siete hijos o más.

Trabajadoras de casas particulares registradas.

Entrega del bono extraordinario

El bono de $70.000 se dirige a quienes cobran la jubilación mínima, así como a los titulares de la PUAM y las PNC. Este extra se acredita de forma directa junto con el haber mensual, sin necesidad de solicitud previa.

Quienes perciben un haber superior a la mínima también pueden recibir este bono, pero en forma proporcional, hasta un tope. Según la información difundida, en junio el monto proporcional del bono se entrega a beneficiarios cuyo haber mensual no supere los $355.820,63.

Este esquema de pagos diferenciales tiene el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del sistema previsional, en un contexto de alta inflación.

Fecha de cobro unificada

Los datos de Google Trends también se destacan consultas como “fecha de cobro de aguinaldo de jubilados” y “fecha de cobro jubilados”, lo que sugiere que las dudas no solo se centran en el beneficio en sí, sino también en el calendario de pagos.

En ese sentido, vale aclarar que todos los conceptos (haber mensual, aguinaldo y bono) se van a acreditar el mismo día, para cada persona, de acuerdo con el número de finalización de su DNI.

El cronograma se organiza en bloques que dividen a los beneficiarios en función del nivel del haber (mínimo o superior) y la terminación del documento. Esta estructura es habitual en los pagos de ANSES y se repite cada mes.

Aunque las fechas específicas pueden cambiar en función de feriados nacionales, como el del 17 y 20 de junio, el organismo ya dejó claro que los tres componentes se pagan juntos, y que no habrá que realizar trámites para percibirlos.

Consideraciones adicionales sobre el cálculo

Es importante remarcar que el aguinaldo se calcula sobre el mejor haber del semestre y que, al incorporar el aumento de junio, ese mes representa el monto de referencia más alto. Por este motivo, el cálculo se basa en la prestación con aumento, excluyendo cualquier otro tipo de pago extraordinario o no remunerativo.

El porcentaje exacto de aumento utilizado para actualizar los haberes es del 2,78%, aunque en muchas comunicaciones oficiales se redondea al 2,8%. Esta diferencia responde a la práctica de redondeo aplicada en la divulgación pública, pero para el cálculo del haber se emplea el valor con dos decimales, en línea con la normativa del índice de movilidad previsional.