Aislado en una celda y vigilado las 24 horas: así pasa los días en prisión el doble femicida de Córdoba El femicida está alojado en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú con un fuerte operativo de seguridad.

Pablo Rodríguez Laurta, detenido por los aseinatos de Luna Giardina (26) y su ex suegra Mariel Zamudio (54) en Córdoba, fue trasladado este viernes a una prisión de máxima seguridad en Gualeguaychú.

Durante el operativo, el detenido no dejó de justificarse a gritos que su intención era “rescatar” a su hijo de 6 años.

El traslado empezó temprano en la mañana desde Concordia, donde Laurta había sido detenido inicialmente. Cubierto con un casco protector y escoltado por un fuerte dispositivo policial, el hombre exclamó: “Me tienen así para que no hable”; mientras era subido a un vehículo blindado.

En la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, conocida como “Granja Penal El Potrero”, Laurta fue sometido a los protocolos de ingreso estándar: un examen médico, evaluaciones psicológicas y sociales.

✅Laurta esta detenido en una cárcel común a la espera de su traslado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina y Maricel González. pic.twitter.com/QTTP2hAnLp — Radio Mitre Córdoba (@radiomitrecba) October 17, 2025

Fue confinado en la celda 30, un espacio reducido de unos 2×2 metros con paredes blancas, una ventana enrejada y un sistema de cámaras que lo monitorea ininterrumpidamente. Un guardia permanente custodia la puerta para asegurar un aislamiento total.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en el interior de la celda muestran a Laurta, vestido de negro, recostado en su camastro antes de ser llevado a un área para comidas.

Esta previsto que Laurta sea trasladado el lunes a Córdoba, donde la Fiscalía de Género lo interrogará por el doble femicidio perpetrado el sábado 11 en la capital provincial.

Allí, disparó contra Giardina y Zamudio en su casa, y huyó con su hijo hacia Entre Ríos, donde fue capturado en un hotel de Gualeguaychú. El niño, que acababa de cumplir 6 años, quedó bajo protección mientras avanza la causa.

La Justicia también dictó 120 días de prisión preventiva para Laurta por el crimen de Martín Sebastián Palacio, el remisero que fue encontrado muerto en Entre Ríos. La decisión ocurrió luego de que Laurta se negó a declarar ante la fiscal Daniela Montangie.

“Laurta se mostró colaborador, no nos opusimos a la cautelar más gravosa que es la prisión preventiva”, señaló su abogado José Luis Legarrate.

También enfatizó en que su defendido se abstuvo a declarar y, consultado por la versión que le dio, respondió: “Tengo la obligación del secreto profesional”.

Con respecto al proceso judicial, el defensor señaló: “Es un estadío del proceso penal incipiente, no hace 24 horas que se le imputó el hecho. Hay evidencias por incorporar. Sería una irresponsabilidad profesional sumar argumentos a la situación de Laurta”.

La audiencia terminó minutos antes de las 11 del jueves y luego, Laurta fue trasladado desde la sede de Tribunales de Concordia hacia la cárcel en la que está detenido.