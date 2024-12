Alberto Fernández fue citado para el 4 de febrero a indagatoria por la causa por violencia contra Fabiola Yañez El juez Julián Ercolini fue ratificado por la Cámara, que resolvió que la causa debe permanecer en Comodoro Py. El expresidente deberá presentarse a las 11 en los tribunales de Retiro.

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al expresidente Alberto Fernández para el próximo 4 de febrero a las 11 en la causa por violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez.

Ercolni tomó esta decisión luego de que ayer la Cámara Federal porteña lo confirmara al frente del caso y rechazara el pase de la investigación al fuero contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, como pretendía la defensa del exmandatario. Fernández había pedido apartar al juez Ercolini por considerarlo “parcial”.

Debido a este pedido del expresidente, Ercolini había suspendido el llamado a declaración indagatoria al que lo había citado inicialmente para el 17 de diciembre, instancia que Fernández logró retrasar por tercera vez en un solo mes y ganó tiempo para afinar su estrategia judicial.

Los intentos de Alberto Fernández de apartar al juez Ercolini

Alberto Fernández hizo dos presentaciones en el juzgado en una semana. Primero, su abogada Silvina Carreira expuso que el expediente debía mudarse al fuero Penal Contravencional de la Capital Federal, al considerar que los hechos investigados deben incluirse “en las contravenciones de maltrato y hostigamiento del Código de dicha jurisdicción”.

Fernández intentó luego apartar nuevamente a Ercolini al entender que, ante una posible “parcialidad”, la indagatoria y el proceso en general “podrían verse afectados”. La solicitud de Carreira se basaba en el “temor” de que el magistrado ya hubiera formado un juicio previo sobre el caso, lo que afectaría la “imparcialidad” del proceso.

A través de una resolución, Ercolini rechazó el pedido bajo el argumento de que “no existe un basamento fáctico ni jurídico que sustente el planteo” de Fernández, lo que fue ratifiado por la Cámara Federal porteña.

En la causa, Fernández está acusado de ejercer violencia psicológica sobre Fabiola Yañez durante varios años, entre 2016 y 2024. Según la denuncia, las agresiones incluyeron acoso, insultos y otros comportamientos que afectaron la salud de la ex primera dama. Además, se le imputa haber intentado evitar que su ex pareja se presentara en la Justicia, lo que lo involucra en un delito de presunta coacción.

Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de maltratar a su hijo

El jueves, Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de ejercer violencia psicológica contra su hijo al asegurar que “el nene ya no quiere hablar más con él”. Además, aseguró que el expresidente “podrá recusar jueces”, pero “no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada”, en alusión al video de Fernández en una situación comprometedora con Tamara Pettinato en el despacho presidencial.

MIRA TAMBIÉN Casi 4 de cada 10 trabajadores no están registrados y habitan un hogar pobre

Yañez reveló que el exmandatario “exige videollamadas de hasta 65 minutos con su hijo, ignorando las limitaciones propias de su edad”, mientras que indicó que la situación se agrava con comportamientos hostiles documentados en grabaciones, donde se escucha a Fernández reprendiéndole al niño con frases como “¡Si no me vas a hablar, no me llames!”.

“El mes pasado, junto a mis abogados, presentamos una denuncia tras consultarlo durante meses con un equipo de psicólogos. El motivo es la manera inadecuada en que él se dirige a Francisco, quien apenas tiene dos años y medio. Desde el principio y hasta hace muy poco, él insistía en que Francisco permaneciera en videollamadas de entre 50 y 65 minutos, cuando es bien sabido que un niño de esa edad no puede mantener la atención durante tanto tiempo. Esta exigencia, sumada a su actitud hostil hacia Francisco, ha provocado que el niño ya no quiera hablar con él”, explicó Yañez en una entrevista con el medio español OK Diario.