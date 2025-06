Alberto Fernández, sobre CFK: “A los opositores no se los persigue, se los juzga” Tras ser acusado de “quedarse callado”, Alberto Fernández defendió a Cristina. Dijo que a los opositores se los juzga, “algo que no ha ocurrido con CFK”.

El ex presidente Alberto Fernández se pronunció hoy acerca del probable fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Causa Vialidad y afirmó que a los opositores “no se los persigue judicialmente” sino que se los juzga “conforme a la ley”.

A través de sus redes, el ex mandatario hizo referencia a un tuit en donde se lo acusaba de quedarse “callado” ante la posible fallo de la Corte contra la ex presidenta Cristina Kirchner y defendió a su ex compañera de fórmula.

“Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK”, expresó.