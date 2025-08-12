Alerta por sicario prófugo en Chile que estaría en Argentina

El sicario venezolano, Alberto Carlos Mejía Hernández (18 años), a quien se lo vincula con la peligrosa organización criminal internacional conocida como “Tren de Aragua”, fue liberado por error en Chile y ahora hay alerta en la Argentina.

A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, en cooperación con Carabineros de Chile, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Hernández, quien se encuentra prófugo de la justicia por el delito de homicidio.

Se lo busca por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, un empresario del populoso barrio ubicado en Santiago de Chile, que fue asesinado a balazos a plena luz del día el 19 de junio de este año.

Pese a la grave imputación, al día siguiente del ataque, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago emitió una resolución firmada electrónicamente donde se solicitaba su excarcelación. Ahora, la fiscalía trata de saber si el acta de excarcelación, firmada por la jueza Irene Rodríguez, fue falsificada tras una posible manipulación del sistema judicial.

Mientras avanzaba la investigación se logró constatar que se trataba de Hernández, uno de los sicarios más peligrosos de Venezuela con vínculos con el narcotráfico. De este modo, se dio inicio a diversos operativos y la solicitud de colaboración con diversas fuerzas nacionales y extranjeras, entre ellas la Argentina.

Ante este escenario, el Gobierno de Santa Cruz difundió un flyer de alerta para concretar la captura del sujeto.

Dicha solicitud indica que Hernández mide 1,74 metros, tiene tez morena y un tatuaje en el dorso de la mano derecha que representa el rostro del dios mitológico Zeus.

“Cualquier persona que posea información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades a través del 911”, manifiesta el flyer.