Allanan la casa de Fred Machado por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert El procedimiento ocurre en Viedma a horas del arresto del empresario acusado de narcotráfico para su extradición a Estados Unidos.

A comienzos de la mañana del miércoles, la Policía Federal Argentina comenzó un allanamiento a la casa de “Fred” Machado, ubicada en la zona de Viedma, Rio Negro, donde el empresario acusado de narcotráfico vinculado a José Luis Espert, cumplió prisión domiciliaria y donde fue detenido ayer para comenzar su extradición a los Estados Unidos, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El procedimiento ocurre en el marco de la causa contra Espert por presunto lavado de dinero investigada por el fiscal federal Federico Domínguez, iniciada por el dirigente político Juan Grabois, por los 200 mil dólares que el ahora ex candidato bonaerense de La Libertad Avanza reconoció recibir de Machado.

El empresario, mientras tanto, permanece en una celda de la Delegación Viedma de la PFA, mientras el Servicio Penitenciario Federal define a qué penal lo envía antes de su salida a territorio norteamericano.