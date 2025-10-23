ANMAT prohibió la venta de una icónica golosina La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica emitió una disposición acerca de un producto que tenía una rotulación inexistente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una resolución en donde prohibió un reconocido producto muy consumido por los más chicos. El organismo impidió la elaboración, fraccionamiento y venta en todo el país de una golosina más que popular.

El producto en cuestión fue inhabilitado en la Disposición 7834/2025, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial y lleva la firma de Nélida Agustina Bisio, responsable del ANMAT.

En el marco de un operativo de monitoreo, la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de Córdoba detectó la irregularidad de este producto, por lo que se llevó adelante un análisis para detectar datos erróneos.

El seguimiento se hizo a través del Incidente Federal N° 4881 del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA). Las autoridades provinciales prohibieron el producto a través de la Resolución N° 0024/25, donde se mencionaba que se trataba de un producto ilegal y con rotulación apócrifa.

Desde ANMAT, se extendió la prohibición de la venta y consumo a todo el país, además de las plataformas de venta en línea.

La decisión estuvo amparada en el artículo 9 de la Ley 18.284, que señala que los productos que no puedan ser identificados “no podrán ser elaborados ni comercializados en la República Argentina”.