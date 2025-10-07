ANMAT retiró del mercado unas reconocidas galletitas integrales por contener gluten Debido a que estaba mal rotulado, este producto podría afectar la salud de las personas celíacas, ya que no son libres de gluten. Cuáles son.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro urgente de un lote de galletitas integrales con castañas de cajú y almendras de la marca Jasmine, tras detectarse que fueron etiquetadas erróneamente como libres de gluten.

Por este motivo, el organismo emitió una alerta sanitaria por un lote del producto dietético “Cookies amendoas e castanhas”, luego de constatar que, aunque estaba rotulado como “Alimento Libre de Gluten”, contiene harina de trigo, lo que representa un riesgo para personas celíacas o con sensibilidad a este tipo de ingredientes.

El lote afectado es el X19225B01, con fecha de vencimiento 11 de julio de 2026 y la medida fue tomada tras un control realizado por el Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud del municipio de General Pueyrredón. En coordinación con las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, se está llevando adelante el retiro preventivo del producto.

La ANMAT aclaró que esta acción busca proteger la salud de los consumidores y evitar posibles complicaciones derivadas del consumo de alimentos que no cumplen con las condiciones declaradas en su etiquetado. Los comercios que tengan este lote a la venta deben retirarlo de inmediato y contactar a su proveedor para gestionar la devolución o reemplazo.