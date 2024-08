Argentina niega la violación del espacio aéreo que denunció Chile: afirman que no hubo queja formal La ministra de Defensa del país trasandino aseguró que emitieron ayer una alerta de tráfico aéreo no identificado.

El Gobierno negó la presunta violación al espacio aéreo de Chile para despegarse de una denuncia que surgió a partir de las declaraciones de la ministra de Defensa del país trasandino, Maya Fernández Allende. “Ayer cerca de las 20, en la zona oriental del estrecho de Magallanes, existió una alerta de tráfico aéreo no identificado. Ante lo cual, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) activó los protocolos despegando los aviones F-5 en resguardo de nuestra soberanía”, señaló la funcionaria del presidente Gabriel Boric y amplió: “Posterior a eso, se perdió el contacto de ese tráfico aéreo y en este momento se está llevando una investigación que es lo que corresponde”.

En tanto que el portal chileno Bio Bio consignó que la presunta violación del espacio aéreo provenía de Argentina. Ante la consulta de Infobae, en el Gobierno argentino aseguraron que no recibieron “ninguna queja formal” por parte de Chile. “Ningún avión militar estuvo involucrado en cruzar la frontera chilena. No nos vamos a hacer cargo de algo que no tenemos responsabilidad”, aclaró una alta fuente del Gabinete de Javier Milei, presidente de la Nación. Desde el Ministerio de Defensa, que comanda Luis Petri, explicaron a este medio que “en los tiempos de interceptación de Chile no encontraron a nadie cuando salieron a rastrear”. Por su parte, desde la Cancillería, el equipo de Diana Mondino coincide con el Ministerio de Defensa argentino y sostiene que no recibieron ningún requerimiento por parte del gobierno de Boric.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) desplegó aeronaves de combate desde la base aérea de Chabunco de Punta Arenas, en medio de rumores de una supuesta violación del espacio aéreo chileno por parte de Argentina.

La información surgió a partir de una denuncia que recibió el Ministerio de Defensa de Chile. Incluso, hubo imágenes que circularon en redes sociales sobre la presunta violación del espacio aéreo chileno. Ante ese escenario, las FACh desplegaron aeronaves F-5 desde Punta Arenas para inspeccionar la zona señalada.

En ese marco, el Ministerio de Defensa de Chile activó un operativo a las 19 del martes para proteger su espacio aéreo. Los F-5 del ejército chileno sobrevolaron por la zona oriental del estrecho de Magallanes, a partir de la alerta en cuestión. De momento, no detectaron ningún avión argentino y abrieron una investigación para constatar qué sucedió.

En este contexto, la Fuerza Aérea Argentina informó hoy que la única actividad de vuelo que se ejecutó el 27 de agosto fue un vuelo LADE con el sistema Twin Otter. Y detallaron que se realizó en las siguientes escalas y horarios:

Despegado de GAL 1200

Aterrizado en USU 1340

MIRA TAMBIÉN El Gobierno respaldó a Cúneo Libarona tras sus dichos sobre la diversidad sexual

Despegado USU 1405

Aterrizado GRA 1455

Despegado GRA 1535

Aterrizado GAL 1655

Desde la Fuerza Aérea, a su vez, aseguraron que “no hubo vuelos de combate ni nada militar”. No obstante, el Gobierno chileno sostiene la investigación para cerciorarse sobre si puede haberse tratado de algún vuelo civil.

Desde Argentina señalan que esta situación no afecta el vínculo diplomático con Chile. De hecho, no hubo ningún contacto entre Diana Mondino con Alberto van Klaveren, el ministro de Relaciones Exteriores de Boric, sobre este asunto.

Milei y Boric tienen una distancia ideológica que enfría el diálogo entre ambos. De hecho, hubo dardos cruzados y diferencias de criterio que se exteriorizaron tanto en la campaña electoral como desde que el libertario llegó al poder.

MIRA TAMBIÉN Javier Milei eliminó el cobro del derecho de autor por reproducir música y películas en el ámbito privado

El último episodio de tensión diplomática entre ambos países fue en abril, cuando Boric apuntó contra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, luego de que la funcionaria afirmara que había miembros de Hezbollah en Chile. No obstante, el mandatario chileno desmintió la acusación y la funcionaria se disculpó. “Disculpas aceptadas y damos el asunto por superado”, expresó en aquel momento el líder del país trasandino en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, no hubo requerimientos oficiales ni contactos diplomáticos formales por la investigación que abrió la ministra de Defensa de Chile a partir del presunto vuelo no identificado en el espacio áreao chileno en en las inmediaciones del Estrecho de Magallanes.