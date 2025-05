Un conductor en camioneta atropelló y arrastró a un agente de tránsito frente a un colegio El automovilista en infracción estaba detenido en doble fila; la municipalidad de Tartagal inició acciones legales contra el hombre.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un conductor salteño reaccionó de la peor manera cuando un agente de tránsito le llamó la atención por el lugar en que había detenido su vehículo. El hecho ocurrió en la ciudad de Tartagal, cuando el automovilista estacionó en doble fila frente a un colegio y un inspector se acercó para exigirle que respetara las normas y se retirara del lugar. Entonces el hombre en infracción decidió avanzar unos metros sobre el agente y lo arrastró. “Llame a la Policía por favor. No me voy a mover. No se puede”, decía el trabajador municipal para defender su accionar.

Fueron unos pocos metros, pero suficientes para que el inspector, identificado por el medio local El Tribuno de apellido Arce, resultara con algunas heridas leves. Ocurrió en la puertas del Colegio Santa Catalina de Bolonia, en la intersección de las avenidas 9 de julio y calle Rivadavia.

Ante esta situación, la municipalidad de Tartagal manifestó su repudio a través de un comunicado e informó que se activaron los trámites legales correspondientes para investigar el hecho y aplicar las sanciones previstas por la Ley Nacional de Tránsito 24.449. A su vez, el agente afectado presentó la denuncia formal contra el agresor.

Ernesto Restom, secretario de Gobierno de la comuna, expresó su indignación por el incidente y confirmó que el municipio formalizó la denuncia penal contra este hombre. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias denunciándolo también en el fuero civil. La multa será la más severa, porque no podemos permitir que se atente contra la vida de un trabajador municipal que está en la puerta de un colegio organizando el tránsito, precisamente para preservar la seguridad de docentes y niños, entre ellos el hijo o hija de esta persona”, indicó.

La solicitada difundida por el Ejecutivo municipal calificó el accionar del conductor como “temerario e inaceptable” y subrayó que se trata no solo de una infracción vial, sino de un “atentado contra la integridad física de un servidor público”.