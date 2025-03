Bahía Blanca suspende este lunes todas las actividades por una nueva alerta meteorológica Así lo ordenó el Municipio, en base a las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional. No habrá clases ni transporte público

Bahía Blanca volverá a paralizarse este lunes, a diez días del temporal que inundó la ciudad y dejó, al menos, 16 muertos. Por una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio ordenó un cese de actividades desde la tarde, que incluirá la suspensión de las clases y del transporte público.

El SMN anticipó que durante toda la jornada habrá condiciones inestables con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la tarde y la noche. Según estiman, la acumulación de agua podría rondar entre 15 y 25 mm.

En paralelo, se esperan ráfagas de viento de corta duración que podrían alcanzar los 60 o 65 kilómetros por hora. De acuerdo a las previsiones del organismo nacional, las condiciones mejorarían a partir de las 19, y concluirían completamente desde 21.

En este contexto es que el Municipio de Bahía Blanca dispuso este domingo por la noche suspender todas las actividades en la ciudad desde las 14. Por ende, no habrá clases en ninguna escuela durante el turno tarde, y los colectivos dejarán de circular también desde esa hora.

Por otra parte, se pautó para las 14.30 una reunión del Comité de Emergencias. El encuentro ocurrirá en el Centro de Monitoreo local, donde se barajarán “todos los recursos para dar respuesta ante cualquier eventualidad”, según informaron desde la intendencia en un comunicado oficial.

Además, aclararon: “Transmitimos calma a la población y aclaramos que la medida de suspensión de actividades se fundamenta en la restricción de circulación, teniendo en cuenta las condiciones de algunos caminos que aún están endebles y que el sistema de drenaje no se recuperó en su totalidad”.

En paralelo, el Municipio sugirió una serie de recomendaciones para hacerle frente a la tormenta: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no dejar objetos sueltos que puedan caerse de altura o volarse por el viento e informarse a través de los canales oficiales.

En otro orden, el último informe emitido por las autoridades locales en relación con los evacuados, indicó que la cantidad bajó a 43. El estado de los servicios y la asistencia, el Municipio informó que hay habilitados “55 puntos de alimentación en distintos sectores de la ciudad, 47 roperos comunitarios y 22 puntos de entrega de alimentos y kit de limpieza”. Los que necesiten acudir, pueden chequear las direcciones en el sitio https://asistencia.emergenciabahia.com/. La entrega de colchones se maneja a través de inscripciones en emergenciabahia.com.