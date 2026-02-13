Baja de la edad de imputabilidad a 14 años: los peronistas Chica y Andino votaron en contra; los otros 4 sanjuaninos, a favor

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto que establece el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil donde, entre otras cosas, baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

La votación no solo dejó un avance legislativo clave para el oficialismo nacional. Jorge “Coqui” Chica y Cristian Andino se consolidaron como las únicas voces locales en rechazo a la iniciativa, que los diputados alineados con Javier Milei, José Peluc y Abel Chiconi, junto a los representantes del gobernador Marcelo Orrego, Nancy Picón y Carlos Jaime, sumaron sus votos afirmativos para dar luz verde a la propuesta del Poder Ejecutivo, los referentes de Unión por la Patria mantuvieron una postura crítica y votaron en contra durante el tratamiento en el recinto. Para Chica y Andino, la reforma que fija la edad de punibilidad en los 14 años representa un retroceso que no ataca las causas estructurales de la criminalidad infantil.

El proyecto aprobado introduce cambios significativos al sistema actual, estableciendo un tope de 15 años para las penas privativas de la libertad y priorizando la prisión efectiva solo para delitos considerados graves, con escalas penales superiores a la década. Para el resto de las infracciones, el texto propone medidas alternativas como tareas comunitarias y reparación del daño, bajo la premisa de que la cárcel debe ser el último recurso. Sin embargo, este esquema de “resocialización” fue precisamente uno de los puntos que generó mayores dudas en el bloque opositor sanjuanino.

La iniciativa contempla una asignación presupuestaria inicial de $23.000 millones para que tanto la Nación como las provincias adecuen sus infraestructuras penitenciarias en un plazo de seis meses. Desde la óptica de los diputados peronistas, esta cifra resulta a todas luces insuficiente para garantizar que los menores sean alojados en módulos diferenciados y tengan acceso real a programas de salud y educación, advirtiendo que la carga financiera terminará recayendo sobre las arcas provinciales en un contexto de fuerte ajuste.