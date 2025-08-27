Banco Central refuerza el “apretón” monetario

El Banco Central subió nuevamente el porcentaje de encajes remunerados que las entidades financiera deben destinar de sus depósitos, en el marco del escándalo que salpica al círculo rojo del presidente Javier Milei a dos meses de cruciales elecciones legislativas.

Esta repetida receta de apretón monetario, por al menos tercera vez en las últimas semanas, tiene la particularidad que le permitirá a los bancos integrar esos encajes mediante los títulos en pesos que el Tesoro colocará en una licitación de 7,7 billones de pesos convocada para este miércoles.

Los aumentos de encajes serán de apenas 3,5 puntos porcentuales desde septiembre, pero se acercan peligrosamente al inusual guarismo del 50%, lo que tiende a frenar cualquier proceso de reactivación económica, coinciden especialistas del mercado.

El escándalo por supuestas coimas en el ámbito de la Administración Nacional de Discapacidad mantiene en vilo al Gobierno por su supuesto efecto nocivo previo a elecciones de medio término en octubre, cuando Milei busca sumar bancas en el Congreso, donde el oficialismo tiene minoría.

“La tensión política y las sospechas de coimas son crecientes, lo que afecta la imagen de un presidente que dijo atacar esta clase de delitos. La Justicia tiene que actuar, pero los efectos ya se sienten y perjudican sobre la credibilidad, con salida de inversores ante las dudas”, dijo un analista de la banca extranjera.

Los mercados financieros domésticos se ven derrumbados por esta coyuntura, con un Milei que participó en dos actos públicos durante el lunes y en ningún caso hizo referencia al escándalo que lo roza. A la rutilante suba del dólar oficial, que ayer cerró a $1.370, se le suma el alza del riesgo país que trepó a los 829 puntos básicos, lo más alto desde mitad de abril con el fin del cepo. En la Bolsa porteña el Merval bajó un 0,25%, moderando la caída previa de más de 4%.