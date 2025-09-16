Becas Progresar 2025 suspendidas: cómo recuperar el beneficio El Ministerio de Capital Humano frenó de manera temporal el bono destinado a estudiantes.

El Ministerio de Capital Humano les indicó a algunos titulares de las Becas Progresar Obligatorio que su beneficio que suspendido de manera temporal. Este cambio en su estado tiene que ver con la certificación de regularidad escolar, por lo que es importante conocer los detalles.

Cabe mencionar que los beneficiarios pueden detectar esta baja a través de un mensaje en el sitio del programa, además de la falta de pago en su cuenta. Dentro de la sección “Estado de tu solicitud”, se aclara que se encuentran deshabilitados en la actualidad.

Becas Progresar: dieron de baja a alumnos del programa

El motivo de la baja corresponde a inconvenientes con la segunda certificación de regularidad escolar, que señala el mes de junio 2025.

Capital Humano tiene como requisito excluyente que haya tres certificaciones a lo largo del año, en abril, junio y diciembre, tal como señala la Resolución 388/2025 de la Secretaría de Educación, comandada actualmente por Carlos Torrendell.

Qué hacer si suspenden mi Beca Progresar

La suspensión tiene que ver con la detección de que el alumno que recibe este beneficio no acude a las clases que le corresponden. De todos modos, esto se puede cambiar: la persona debe regresar a sus obligaciones y volverá a recibir las Becas Progresar cuando la institución a la que asiste lo vuelva habilitar en la plataforma del programa.

Cabe aclarar que también puede darse una confusión. Puede que la escuela haya omitido su presencia a pesar de cumplir con la asistencia o un error en el sistema. Esto se soluciona solicitando a la institución que modifique su situación escolar, lo que volverá a habilitarlo.

MIRA TAMBIÉN Bono de PAMI de $45.000: qué grupo de jubilados pueden acceder al beneficio

Las Becas Progresar tienen una última certificación escolar en 2025, que se dará en diciembre. Este paso será fundamental para mantener el programa activo, además de que permitirá recibir el pago del 20% que se retiene de manera mensual, que representa $7.000 por mes.

Uno de los principales puntos de este periodo es que, en caso de que todo esté en orden, podrá anotarse para las becas del próximo año.