Belliboni se agarró a trompadas con un libertario y los tuvo que separar Guillermo Moreno El dirigente piquetero se peleó con Luciano García Maañón, un militante cercano a la diputada Lilia Lemoine. El cruce ocurrió después de un debate acerca de la represión en la última marcha de jubilados y barras bravas.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue parte nuevamente de una pelea que incluyó agresiones físicas en un programa de streaming. Fue cuando se retiraba del canal Vale Todo y el militante libertario Luciano García Maañón co – conductor del programa Anti Casta, lo increpó, acusándolo de “delincuente”. Allí, el piquetero reaccionó a los golpes y ambos contendientes tuvieron que ser separados por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que a su vez co conduce en el mismo espacio.

En la insólita escena se escucha cómo García Maañón, identificado con la diputada nacional Lilia Lemoine. le dirige una serie de acusaciones a Belliboni. Había ingresado al estudio cuando estaba finalizando el programa anterior, Ensobrados, a cargo del periodista Diego Moranzoni. En ese momento previo al pase fue que empezaron los agravios.

“Diego, disculpame que te diga algo. Que esté este tipo, un delincuente, acá…”, comenzó el libertario, mientras apuntaba a Belliboni con el dedo.

En ese tono, lo trató varias veces de “ladrón”, en referencia a las acusaciones sobre su actividad política con las organizaciones sociales. En un momento, por lo bajo, Moreno le advirtió al libertario: “Ojo que este se la aguanta”. Y en un abrir y cerrar de ojos se desató la violencia.

Belliboni encaró a García Maañón mientras la transmisión seguía en vivo. Según pudo verse, el líder del Polo Obrero fue el primero en lanzar una mano. En el medio de los dos quedó el ex secretario de Comercio, que los separó. Tomó con fuerza al libertario para sacarlo de la gresca, que continuó fuera de cuadro.

Tras algunos segundos de trompadas y forcejeos, la producción colocó una placa y dejaron de emitir el audio y la imagen durante algunos minutos.

Al regreso, Moranzoni explicó lo que había pasado, con Moreno a su lado. “Me parece demencial meterte en el programa de otro compañero a agredir. Por más que el invitado sea Robledo Puch, agredirlo invadiendo el aire, eso está mal. No se hace, no está bien. Me parece una falta de respeto”, se quejó el conductor.

MIRA TAMBIÉN Creen que por la importación textil se perderían casi 50.000 empleos en el país

García Maañón, a continuación, hizo su descargo: “Primero que yo le dije delincuente y él me tiró una piña. Va a juicio oral, está procesado, le robaba la comida a la gente. Están las pruebas. Gente de este me vino a amenazar”, respondió.

En efecto, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el 10 de febrero que Belliboni y otras 17 personas sean enviadas a juicio por extorsionar a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, y por defraudar al Estado nacional en el manejo de fondos públicos destinados a esos programas.

Moreno cortó la discusión con una broma: “¿Cuánto pesas?”, le preguntó al militante libertario. Y siguió: “¿Noventa y pico? ¿Lo aguanté o no lo aguanté?”, bromeó. Los que quedaron en la mesa cerraron el pase entre risas, pero sin ponerse de acuerdo por lo ocurrido.

El antecedente

El antecedente inmediato de Belliboni peleándose en una transmisión de internet tuvo como contendiente al influencer libertario Fran Fijap. Ocurrió en diciembre de 2024, mientras compartían una entrevista en el canal Border Periodismo, de María Julia Oliván.

En aquella ocasión todo se descontroló cuando el dirigente piquetero intentó darle la mano a Fijap, y este respondió: “¿Qué te hacés el canchero, pedazo de bobo, sos un tipo grande y sos un maleducado”. A lo que Belliboni insisitó, y luego contestó: “A mí no me digas boludo porque me levanto y te doy un sopapo”. “Dale, dale”, lo desafió el libertario.

Ahí es cuando Belliboni dejó su asiento y encaró al militante mileísta, al grito de “¿a quién le decís boludo?”. El youtuber retrocedió en sus pasos, hasta quedar detrás de las espaldas de la conductora, que suplicaba que se dejen de pelear.

MIRA TAMBIÉN Calendario de pagos de ANSES del martes 18 de marzo

El dirigente piquetero abrió la puerta del estudio y lo invitó a seguir la pelea afuera, lo que finalmente no ocurrió.