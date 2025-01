Bullrich a los mapuches que ocupan tierras: “El que usurpa pierde derechos” La ministra explicó que la Constitución contempla la posibilidad de acceso a la tierra por parte de estas comunidades, "pero no usurpando y no ejerciendo violencia”.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el desalojo hoy de una comunidad mapuche en el parque nacional Los Alerces, provincia de Chubut, es “una recuperación para toda la sociedad argentina de un territorio tomado”, y advirtió que estos grupos deben entender que de ahora en más “el que usurpa pierde derechos”.

La ministra explicó que “la Constitución Nacional contempla la posibilidad de acceso a la tierra (por estas comunidades), pero no usurpando y no ejerciendo violencia”, sino mediante una “negociación”, pero indicó que quienes usurpen no tendrán ese derecho.

“El que usurpa pierde su derecho a tener tierras, así como dijimos el que corta una calle no cobra” dijo la funcionaria en declaraciones a una cadena de noticias, haciendo un parangón con los movimientos sociales que utilizaban recurrentemente el corte de calles como medida de protesta.

Destacó que “una cosa es negociar un principio que está en nuestra Constitución Nacional, y otra es esta situación en la que avanzaban con violencia, usurpando, incendiando, cerrando caminos, cobrando peajes”.

Sostuvo que este tipo de situaciones no son exclusivas del sur del país, sino que “también hay casos en el norte” y ratificó que se va a hablar con los jueces que entienden en las “causas abiertas para desalojar tierras” para efectivizar los desalojos que correspondan.

Recordó que este tipo de ocupaciones viene siendo combatido “desde 2016, cuando teníamos a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que se desarticuló, pero quedaron comunidades que en vez de una búsqueda de acuerdos usurpan, cobran peajes, cierran caminos y hasta se instalan en zonas peligrosas”.

Agregó que desde el Poder Ejecutivo se avanza en conversaciones “con todos los jueces que tienen desalojos para llevarlos adelantes y recuperar tierras robadas” y que cualquier negociación sobre tierras se llevará a cabo a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

MIRA TAMBIÉN Desalojaron a un grupo mapuche que usurpaba parte del parque nacional Los Alerces desde 2020