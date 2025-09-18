El clima de incertidumbre argentina empuja una caída de los bonos soberanos: se dispara el riesgo país hasta 1.311 puntos Los títulos denominados en dólares experimentan bajas como resultado del revés legislativo que sufrió ayer el Gobierno nacional

Las primeras horas de operaciones en el mercado reflejan fuertes caídas para los bonos globales argentinos denominados en dólares, después de una jornada de miércoles marcada por una derrota parlamentaria para el Gobierno. El riesgo país, medido por el EMBI+ de JP Morgan, suma 11 puntos y se ubica en 1.311 unidades, profundizando la tendencia negativa observada en activos de Argentina durante las últimas semanas.

Según el relevamiento, los precios de los globales muestran bajas en el arranque del día. El Global 29 cotiza a 21,43 y 69,12, el Global 30 a 20,25 y 65,38, el Global 35 a 16,11 y 51,45, mientras que el Global 38 registra 17,12 y 54,53. Completan la serie el Global 41 con 15,55 y 48,68, y el Global 46 con 15,79 y 50,35. Todas las referencias acompañan caídas que oscilan entre el -1,71% y el -2,34%.

Las recientes votaciones legislativas constituyeron un nuevo revés para el oficialismo, factor que aporta incertidumbre y acentúa la presión sobre los precios de los bonos, mientras los inversores evalúan el margen de maniobra de la actual administración en el escenario político.

La decisión de la Cámara de Diputados de rechazar una serie de vetos presidenciales incrementó la preocupación de los operadores sobre el futuro de la política fiscal. La percepción de que el oficialismo enfrenta dificultades para sostener el ajuste consensuado con el mercado se reflejó en la evaluación de los títulos soberanos, que se vieron afectados por las dudas en torno a la viabilidad del programa económico y la capacidad del Gobierno de mantener las metas de déficit.

El clima de incertidumbre creció después de que los legisladores avanzaron con leyes que implican mayor gasto público y limitan las facultades del Poder Ejecutivo para ajustar partidas, en un contexto en el que los compromisos con los organismos multilaterales y la necesidad de acceder a financiamiento externo exigen mantener un rumbo fiscal estricto. Las inquietudes sobre la sustentabilidad de las cuentas públicas se trasladaron rápidamente a los precios de los activos, profundizando el descenso de los bonos y elevando el costo de financiamiento país.