Caputo anticipó que la inflación de junio estará por debajo del 5% El dato oficial será difundido mañana. El ministro de Economía resaltó además un descenso en la medición núcleo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presagió que la inflación de junio estará por debajo de 5 por ciento, ratificó que no habrá devaluación porque “el dólar no está caro” y confirmó que en septiembre bajarán el Impuesto País a la mitad.

“Yo espero que dé abajo de 5″, dijo el ministro en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre respecto al índice de inflación de junio, que se conocerá mañana. “Y la (inflación) núcleo debería empezar con 3″, añadió.

La inflación núcleo es la medición que se obtiene sin tener en cuenta la variación de precios de los productos estacionales ni de los servicios públicos. En la Argentina, el 1° de junio hubo un salto en los precios de la luz y el gas, factor que explicará la diferencia que habrá mañana entre el índice general y el núcleo.

En rigor, por secreto estadístico, las autoridades del Gobierno no pueden acceder anticipadamente a las mediciones del Indec. Por ese motivo, Caputo cuidó las formas y habló de proyecciones, no de un dato concreto.

En un extenso reportaje, el funcionario reconoció que hubo una falla en el anuncio de la “fase 2″ del plan económico, realizado durante una conferencia de prensa que encabezó junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, hace dos semanas. “No somos expertos en comunicación y no logramos transmitir el mensaje correctamente”, aseguró.

Luego de la presentación de ese plan, que incluyó la transferencia de deuda del BCRA al Tesoro, los mercados reaccionaron con bajas en los bonos y suba del Riesgo País. También escalaron todas las cotizaciones del dólar, aunque el ministro pone reparos. “Desde que asumimos nosotros, subió 16%; en la anterior gestión, había subido un 160% en el mismo lapso”, ejemplificó.

“Salir de terapia intensiva”

Caputo aseguró que el país salió de “terapia intensiva” con las medidas adoptadas en los primeros 7 meses de gestión, que provocaron una fuerte recesión.

Para el ministro, esa caída de la actividad ya encontró piso. Dijo que los empresarios le dicen que ya ven “claros indicios de recuperación” y recordó que junio tuvo 6 días hábiles menos, lo que no permitió reflejar esos datos positivos en las mediciones mensuales. “Por ejemplo, cuando tomás el índice diario, la industria automotriz creció 18% con respecto a mayo, en producción y venta. Es un números fuerte, están sorprendidísimos”, desarrolló.

De todas formas, evitó arriesgar si la recuperación de la Economía será en V o un poco más lenta, pero afirmó que “están dadas las condiciones para que se acelere”.

“Depende mucho de que podamos convencer más al empresariado y a la gente que ya están dadas las condiciones para que se animen. Ahí es cuando a la Argentina su pasado le juega muy en contra”, analizó.

De todas formas, el funcionario admitió que la situación que vive el país “está lejos de lo que todos los argentinos quisiéramos”, aunque afirmó que el panorama que recibieron fue “el peor de la historia”, que el escenario que provocó el estallido de 2001 “era Disneylandia al lado de esto” y destacó que lograron “salir de terapia intensiva sin romper contratos, sin haber estallado en crisis, sin haber caído en hiperinflación”.

“La gran diferencia esta vez es que va a tener sentido, y eso la gente lo entiende. Todo lo que estamos haciendo es para cambiar. Todos los esfuerzos que hicieron los argentinos antes redundó en una situación peor. Esta vez estamos haciendo todo para que el esfuerzo llegue a buen puerto. Se están haciendo todos los deberes”, añadió.

Emisión, autocrítica y devaluación

El ministro también fue consultado sobre una de las polémicas que se desataron en los últimos días sobre la emisión de monedas, ya que, a contramano de lo que pregona el Ejecutivo, algunos sectores afirman que la producción de circulante no se detuvo. Ante eso, Caputo habló de emisión maligna y emisión benigna.

“Hay tres canillas de emisión: una es el déficit fiscal. Otros son los intereses que el Central paga por retirar esos pesos, lo que eran las Leliqs, Lebacs, los pases. Ese déficit llegó a ser el doble del déficit fiscal. La tercera canilla, que es la única benigna, es la emisión por compra de dólares, Esa es la única que queda abierta. Que no haya emisión espuria por déficit o la brutal emisión que hubo por intereses de los pasivos remunerados es un cambio de reglas fuertísimo”, explicó.

Enseguida, ensayó una especie de autocrítica al admitir una falla en la comunicación del anuncio que hicieron días atrás junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sobre la fase 2 del plan monetario, y que generó tensión en los mercados.

“Puede ser que no lo hayamos comunicado tan bien. No somos especialistas en comunicación, tal vez no logramos transmitir el mensaje correctamente. Pero separemos lo que anunciamos con la reacción. Lo que se anunció, dada la historia argentina, no se necesita ser especialista para ver la potencia que tiene. Decir que no vas a emitir más es imposible que alguien lo tome mal. ¿Por qué el mercado no lo tomó bien? Uno, los mercados no son lineales. Pero también pasa que la falta de credibilidad del país”, sostuvo.

Por otro lado, Caputo volvió a descartar que vaya a haber una nueva devaluación (”cero posibilidades”, dijo) y hasta afirmó que con el correr de los meses, el peso será la moneda fuerte del sistema.

“Todo lo que estamos haciendo está muy estudiado desde hace mucho tiempo y lo hemos venido ejecutando satisfactoriamente. En la situación en la que estamos entrando ahora, muchos se van a sorprender. Lo dije en enero, cuando dije que en pocos meses iban a faltar pesos. En poco tiempo, eso se va a empezar a sentir…En la famosa competencia de monedas de la que habla el Presidente, la moneda fuerte, porque va a ser el bien escaso, va a ser el peso. Y lo digo porque eso es parte del programa”, dijo.

“Por el programa que estamos haciendo, el peso se va a fortalecer, Argentina se va a poner más cara en dólares, pero no significa que va a ser más difícil exportar o producir, porque lo que vamos a hacer es bajar impuestos. Vinimos acá a bajar la inflación y a bajar impuestos. Devaluando, lo único que ha generado, es mayor pobreza”, añadió.

Allí, Caputo aprovechó para respaldar los dichos del presidente Javier Milei, quien ayer dijo que el cepo se levantaría cuando la inflación esté cerca de cero. El ministro redobló la apuesta y pronosticó ese escenario para los próximos meses.

“El hecho de no emitir más y hacer que el peso vaya a ser una moneda fuerte te va a llevar a una inflación cero en el corto plazo, en los próximos meses. Al tener controlada la emisión, al colapsar la inflación, las expectativas de devaluación van a colapsar y la brecha se va a achicar fuertemente. Entonces van a haber mucho mejores condiciones para salir del cepo”, resaltó.

Más definiciones de Caputo

Cepo: “El tipo de cambio libre va a ir a converger al oficial por un tema de escasez, y ese va a ser un punto más indicado para salir del cepo, porque como decimos nosotros, no queremos salir rápido. Si hubiéramos salido en diciembre, hubiera sido una catástrofe… No se puede poner una fecha porque inevitablemente los actores van a especular, eso le va a jugar en contra al país y hará que no podamos salir del cepo. Por eso la decisión es ir haciéndolo como lo estamos haciendo, con un programa fiscal fuerte, con un programa monetario fuerte e ir levantando capas de a poco”.

Tarifas: “Queda por aumentar, este año hemos hecho ya la parte más importante. A principio de año dije que lo íbamos a hacer en tres años, en tres etapas. Tarifa es una sintonía fina entre caja e inflación. Entiendo que a algunos les gustaría ver un horizonte de más largo plazo, pero la realidad es lo que decidimos mes a mes”.

Jubilaciones: “No sé ahora qué van a decir, porque siempre se le achacó el ajuste fiscal a los jubilados, y las jubilaciones, desde que asumimos, crecieron un 4,8% en términos reales. Las jubilaciones con Milei le ganaron a la inflación. Las que no reciben bono, están 4,8 arriba. Las que reciben bonos, están prácticamente en cero. Es decir, que todos los que hicieron aportes, han empezado a recuperar lo que perdieron en el Gobierno anterior. Y está pasando lo mismo con los ingresos. La masa salarial ha empezado a recuperar”.

FMI: “La relación es buenísima. El programa monetario, cuando se lo contamos al Fondo, lo recibió con beneplácito y lo avaló en 48 horas. Debe ser récord para el Fondo. Estamos empezando a hablar del nuevo acuerdo, septiembre parece poco, porque los acuerdos llevan un poco más. Pero seguro para este año. Un nuevo acuerdo podría significar fondos frescos, pero no estamos todavía en ese punto. Depende de la estructura del programa”.

Caída del empleo: “Nada que no se haya visto en Argentina en los últimos 14 años y muchos menos en su historia. Se va a recuperar en la medida en que se recupere la economía. Eso ya empezó a pasar, pero sobre todo, están dadas las condiciones para que eso pasa. Hoy Argentina estudió, pero la bocharon tantas veces, que tiene miedo de ir al exámen”.

Impuesto País: “En septiembre lo bajamos al 7,5%. Eso va a tener un impacto en inflación clarísimo. El (dólar) oficial se mantendrá igual. El impuesto País es muy dañino”.