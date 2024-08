Caputo pide calmar ansias por la demora en la salida del cepo Dijo a los empresarios que no "importa cuándo sino que se va a salir bien". Marcó los 10 puntos claves para entender el rumbo.

El ministro de Economía, Luis Caputo relativizó ayer las inquietudes sobre la fecha en la que se saldrá de las restricciones cambiarias. ‘La salida del cepo ya llegará, no hay que preocuparse si se sale un mes antes o un mes después’, dijo en un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Además, prometió una baja de impuestos y alentó a los empresarios a invertir y los estimuló a sumarse al blanqueo: ‘Si no van a blanquear, no se quejen’, advirtió.

“Por supuesto que a todos nos agarra ansiedad y nos gustaría estar sin cepo, creciendo, y generando mas empleos, pero hay que tener paciencia y comparar contra lo que podría haber sido no contra ideales que no existen”, dijo Caputo sobre las restricciones cambiarias.

“Apoyen este proceso”, siguió el ministro de Economía ante su audiencia. “Es un cambio de largo plazo, no importa si salimos del cepo un mes antes o después. Lo importante es que vamos a salir”. Animó a no mirar el cuándo, ya que -dijo- “no hay fecha” estipulada para el final del cepo, sino el cómo. “Sepan que vamos a salir bien y todo esto se va a solucionar. Mientras ustedes entiendan eso, la recuperación va a ser más fuerte y rápida Eso nos va a dar superávit fiscal, nos va a sobrar plata y este gobierno ahí va a bajar impuestos. Les va a sacar el pie de la cabeza al sector privado, esa va a hacer la forma de ganar competitividad”, afirmó.

Caputo aseveró que es la primera vez que tenemos un Presidente que garantiza “no moverse del orden macroeconómico” y destacó la sorpresa ante la velocidad y los resultados que se han conseguido, los cuales avalan que se trata del camino correcto.

En ese sentido, detalló los diez puntos claves para entender el plan económico del Gobierno.

1- Se ha terminado con el mito de que Argentina no podía tener equilibrio fiscal por decisión propia.

2- Este Gobierno le va a sacar el pie de la cabeza al sector privado. Las empresas van a ganar mayor competitividad, van a poder crecer, generar mayor empleo y otorgar mejores salarios.

3- Se enfrenta un proceso de crecimiento y se cree que va a seguir profundizando por el lado de la demanda agregada frente al aumento de la masa salarial. Las jubilaciones están 5% arriba en términos reales y también está aumentando el crédito.

4- El blanqueo no es para el gobierno, es para los argentinos. Para que la gente pueda sacar los dólares del colchón y ponerlos a producir. No tiene un fin recaudatorio.

5- La baja del Impuesto País va a ayudar a bajar un escalón más la inflación y va a hacer a la economía más competitiva.

6- No hay fecha para salir del cepo; nos ponemos condiciones. La condición es que cuando salgamos haya una calma total. Todavía no están dadas las condiciones; todavía tenemos problemas de stocks, de flujos, y falta sanear aún más el balance del Banco Central.

7- El Riesgo País dejó de ser un indicador líder. Hoy la realidad es que la inflación va a continuar su baja y la economía va a seguir recuperándose.

8- No hay ninguna duda de que vamos a tener los dólares para pagar el capital. Ni siquiera vamos a hacer refinanciamiento de las deudas. El pago de enero está garantizado y el pago de julio lo hacemos con el superávit mismo.

9- Argentina está encaminada a tener una inflación sustancialmente más baja que la que dio en julio, que fue la más baja del año.

10- El tipo de cambio no es un tema porque pensamos ganar competitividad bajando impuestos culminó el titular del Palacio de Hacienda.