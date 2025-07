Caputo sobre los cortes de luz que le permitieron al PJ extender el cierre de listas: “Todo muy creíble” El ministro de Economía puso en duda el origen de la interrupción del servicio de electricidad, que derivó en la prórroga para la inscripción de candidaturas en PBA.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió un irónico mensaje sobre los cortes de luz del sábado por la noche que le dieron tiempo al PJ bonaerense para llegar a un acuerdo por el cierre de listas para las elecciones legislativas provinciales, en medio de las fuertes internas en el espacio.

Caputo escribió en su cuenta de X: “Consultado centro de control en baja (que están en la misma sala que el COD de EDELAP), nos dicen que no tienen ni siquiera un reclamo de corte de luz en la zona. Se ve que ‘saltó un tapón’ justo antes del cierre de listas. Todo muy creíble y muy democrático”.

A partir de los cortes de luz en medio del cierre de listas del sábado pasado la Junta Electoral de PBA prorrogó hasta las 14.00 el plazo para “la carga y presentación de listas y documentación”.

El presidente Javier Milei también cuestionó los cortes de luz, en su cuenta de X: “Cuando pasan estas cosas me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. ¡Viva la libertad carajo!”.