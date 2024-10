Caso Kiczka: el ex diputado utilizaba un canal de YouTube para captar menores Desde la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) manifestaron que el acusado hacía videos con actividades y lenguaje especial para atraer víctimas.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un informe de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) advirtió que el ex diputado Germán Kiczka, detenido por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), utilizaba su canal de YouTube para captar menores.

De acuerdo al escrito presentado al juez de instrucción penal Miguel Ángel Faria, el acusado subía videos a su cuenta de YouTube “La magia del tío Germán” con actividades para niños y lenguaje especial con la idea de atraer víctimas.

El informe de la SAIC, al que accedió el medio local DoceTv, destaca que Kiczka “utilizaba estrategias de persuasión con trucos de magia y experimentos caseros con el objetivo de captar potenciales víctimas”.

“También se destacan las conductas infantilizadas de los protagonistas de los videos, procurando el acercamiento a través de un método de aproximación válido”, resaltaron.

El escrito elaborado hace hincapié en un oso de peluche que el ex diputado utilizó en un video y destacan que para un niño “tiene una connotación de protección, ternura, compañía”.

A su vez, resaltaron que “el oso es el símbolo de la pedofilia, significa preferencia por menores, niñas pre púberes” y que en casos de esta índole se lo conoce como Pedo Bear.

Otro de los análisis que se llevaron a cabo es la edad próxima de las víctimas: “Corresponde a niñas en un 90%, de etnia caucásica, niños y adolescentes de entre 3 y 13 años”.

Para los expertos de la SAIC, Germán generó un personaje para captar a menores y lo mantuvo en el tiempo con la realización de actividades y lenguaje didáctico.

MIRA TAMBIÉN Atropellaron a una cachorra de yaguareté y la abandonaron

No hallaron material de abuso sexual infantil en los aparatos incautados en el último allanamiento

La Justicia de Misiones no encontró material de abuso sexual infantil en las computadoras secuestradas durante el último allanamiento realizado en Apóstoles, en el caso que involucra al ex diputado provincial Germán Kiczka.

Según informó el portal Misiones Online, los peritajes, llevados a cabo por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) y la División de Cibercrimen de la Policía de Misiones, indicaron que no se obtuvieron datos relevantes para la investigación.

Los dispositivos son cuatro celulares, dos notebooks, un disco rígido y una computadora de escritorio.