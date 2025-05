Caso Loan: elevaron a juicio la causa paralela contra 10 acusados de encubrimiento Son los abogados, psicólogos y otras personas que se autodefinían como integrantes de la “Fundación Lucio Dupuy”. Se los acusa de manipular a la familia del nene que lleva 11 meses desaparecido.

La causa paralela en la investigación por la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña, quien es buscado desde hace más de 11 meses en Corrientes, fue elevada a juicio oral.

Se trata de la pesquisa donde Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, e integrantes de la Fundación Dupuy están acusados de entorpecimiento de la investigación y de ser encubridores.

La medida fue confirmada por Sonia López, abogada de “El Americano”, a la Agencia Noticias Argentinas, quien destacó que la solicitud fue remitida en la últimas horas.

En esta causa están procesados Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo.

Según el fallo de los procesamientos, los imputados “aprovecharon la vulnerabilidad de las víctimas”, “manipularon sus testimonios”, “afectaron su capacidad de autodeterminación” y “el consentimiento estaba viciado”.

Además, los sindicados utilizaron identidades falsas para obtener fondos, ejecutaron diversas maniobras para desviar la investigación, influyeron indebidamente sobre los testigos clave y simularon distintas actividades profesionales.

Se trata de la investigación equidistante de la causa principal donde hay otros siete procesados por la sustracción del menor: Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex marino Carlos Guido Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Adrián Maciel.