Caso Nisman: analizan citar a 90 militares de Inteligencia que trabajaron con Milani El fiscal Eduardo Taiano dispondría la medida en los próximos días. La Justicia avanza sobre pistas obtenidas a partir de los archivos desclasificados por el Gobierno.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La fiscalía a cargo de Eduardo Taiano analiza citar a 90 militares de Inteligencia que trabajaron bajo las órdenes de César Milani, que era el jefe del Ejército al momento de la muerte del fiscal Alberto Nisman. En el caso de que la medida se concrete, se espera que los llamados empiecen a concretarse a partir del próximo mes.

Las citaciones se concretarán luego del envío de a la Justicia de archivos secretos de la SIDE por la investigación de la muerte de Nisman, como anticipó TN, en respuesta a un oficio de la fiscalía de Taiano ante Presidencia de desclasificación de documentación secreta.

El pedido abarcó a todos los archivos que registró la SIDE sobre las direcciones de Inteligencia del Ejército y las fuerzas de seguridad federal con relación con la actividad de Nisman en la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa por el atentado de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina.

Como anticipó este medio en los investigadores hacen énfasis en el rol que tuvieron los servicios de inteligencia y en los peritajes pendientes que podrían arrojar certezas sobre incógnitas del caso, que aún está lejos de elevarse a un eventual juicio oral.

La Justicia todavía intenta determinar quiénes ejecutaron su supuesto asesinato, que es la hipótesis de la fiscalía que lidera Taiano, en la causa a cargo del juez, Julián Ercolini.

Las claves de la causa por la muerte de Alberto Nisman

Los investigadores sostienen que el Nisman fue asesinado y apuntan contra el perito informático de su fiscalía, Diego Lagomarsino, procesado como “partícipe necesario de la muerte” del fiscal por haberle llevado el arma a su departamento.

El fiscal fue encontrado muerto en el baño de su departamento del edificio Le Parc con un tiro en la cabeza el 18 de enero del 2015, luego de haber denunciado a la expresidenta Cristina Kirchner y al excanciller Héctor Timerman. La acusación fue por el presunto encubrimiento de terroristas que atentaron contra la AMIA en el marco del Memorándum con Irán.

Nisman tenía que presentarse al día siguiente ante el Congreso para exponer los detalles de la denuncia.

Quedaron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público los excustodios del fiscal Rubén Benítez, Luis Miño, Armando Niz y Néstor Durán.

Taiano imputó además al exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, por irregularidades en el departamento de Nisman luego de que encontraran muerto al fiscal en su baño. Está acusado de “descuidar” el departamento de la torre Le Parc de Puerto Madero, en el que estaban a cargo tres custodios de la Policía Federal.

El fiscal consideró que “la existencia de concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad”. Fueron procesados por el mismo delito el ex jefe de la Policía Federal, Román Di Santo, y el ex titular de la Prefectura, Luis Alberto Heiler.

Según la investigación más de 60 personas entraron y salieron del departamento de Nisman luego de su muerte. El fiscal indicó en la imputación: “Ahora sabemos con exactitud y sin lugar a dudas que se pasaron por alto evidencias determinantes para la investigación, como por ejemplo la existencia de una tercera vía de acceso al departamento que nadie advirtió durante el procedimiento, o que no se tomó la temperatura del cuerpo ni del baño”.