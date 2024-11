Causa comedores: dos proveedores sanjuaninos, salpicados en una investigación por defraudación con facturas clonadas en 2022 Descubrió irregularidades en rendiciones de organizaciones sociales.

Las irregularidades fueron detectadas por la Oficina Anticorrupción (OA) al revisar las rendiciones de cuentas de los comedores populares, que recibían alimentos y subsidios millonarios por parte del Estado, según reveló Infobae. El informe es parte de la causa judicial que fue delegada en la Fiscalía a cargo de Ramiro González.

Entre la documentación analizada encontraron dos facturas de iguales montos y artículos, emitidas por dos proveedores de San Juan diferentes, el mismo día, a la misma asociación. Esta modalidad parece repetirse en distintos lugares.

La OA, organismo a cargo de Alejandro Melik, que actúa en ese expediente como querellante, sostuvo que hay pruebas suficientes para avanzar con imputaciones concretas contra referentes de distintas organizaciones sociales, a cargo de los comedores, como parte de una maniobra de defraudación. A eso se suma la posible responsabilidad de ex funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que no habrían controlado el funcionamiento ni las rendiciones de los comedores. Pero la causa hasta ahora no tiene imputados concretos.

Puntualmente sobre la investigación que salpica a comerciantes locales, el informe de la OA detectó dos proveedores de la provincia de San Juan que emitieron facturas por idénticos montos el mismo día. El 12 de julio de 2022, esas dos personas emitieron facturas por $194.498 para la “Asociación Civil 18 de mayo”. La situación se repitió el 26 de diciembre de ese año. En ese caso, el monto facturado fue de $658.490,66.

Otra irregularidad frecuente fue la repetición de proveedores en las rendiciones de distintas organizaciones. Hay varios ejemplos compilados en un anexo:

– “Brumar” (de Puerto Madryn) le vendió mercadería a la asociación “18 de Mayo” y a “El Amanecer de los Cartoneros”.

– Percara César Javier aparece como proveedor de las asociaciones “Solidaridad y Participación”, “La Salud en Comunidad” y “Caminos de Tiza”.

– “El productor-Borgo Horacio René” aparece en las rendiciones de “La Salud en Comunidad” y “Caminos de Tiza”.