Causa contra Alberto Fernández: el Gobierno deberá mostrar las cámaras de Olivos y detallar la nómina del personal En el marco de la denuncia por violencia de género, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 solicitó además datos de la comitiva que acompañó a Fabiola Yañez durante un viaje a Misiones en julio de 2021.

La investigación por la acusación de violencia de género que Fabiola Yañez realizó contra el ex presidente Alberto Fernández continúa su curso.

La novedad es que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, a través del fiscal Ramiro González, le solicitó al gobierno nacional que informe: 1) La nómina del personal doméstico de Olivos; 2) Datos del personal que acompañó a Fabiola Yañez durante un viaje a Misiones en julio de 2021; 3) Registros de los videos de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos y 4) Registro de ingresos y constancias de atención médica en Olivos.

Lo había adelantado el vocero presidencial Manuel Adorni en la introducción de su conferencia de prensa. La Fiscalía requirió “mediante dos oficios al gobierno nacional diferentes datos, los cuales, efectivamente, van a ser aportados”. El Gobierno espera cumplir con estos requisitos en “el menor plazo posible”, según informaron fuentes de la Casa Rosada. “Puede ser en 10 o 15 días”, agregaron.

En el último de los requerimientos que le llegaron a la secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei se indicó que abarca todo el período presidencial de Alberto Fernández, desde que se instaló en la residencia en diciembre de 2019 hasta el mismo mes de 2023. Sobre esos registros existen ciertas dificultades para proporcionar elementos a la Justicia ya que las grabaciones solamente se mantendrían archivadas durante tres meses y luego se van borrando.

En esta semana, se espera una instancia clave para la investigación, ya que está previsto que declare María Cantero, la secretaria del ex mandatario y quien recibió en su teléfono celular los mensajes y las fotos que demostrarían los golpes y las intimidaciones contra Yañez.

El caso trascendió el 2 de agosto cuando se conoció la existencia de unos chats que formaban parte del expediente del escándalo por la contratación de seguros para distintos organismos del Estado Nacional y que contenían pruebas contundentes de la existencia de maniobras para beneficiar a amigos con el negocio de las pólizas.

De acuerdo a las pericias que se hicieron en los celulares de Fernández, de Cantero y de su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa, existían conversaciones donde la ex primera dama le reclamaba a Fernández por hechos de violencia doméstica. Además, se descargaba con la secretaria de su esposo, a quien le confió todo lo que sucedía, ya que en algún punto se había convertido en su confidente.

Cantero está citada como testigo en la causa por violencia de género y declarará cerca del mediodía luego de que la periodista Alicia Barrios haga lo propio tras haber sido mencionada por Yañez en su declaración testimonial.

Otro de los testigos que podría aportar información importante para la causa es el intendente de la Quinta de Olivos durante la gestión del ex presidente del Frente de Todos, Daniel Rodríguez, quien fue citado para el 26 de agosto a las 10.

Se trata de una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández y se cree que si hubo alguien que vio lo que sucedía en Olivos durante todo el período presidencial era Rodríguez, el único que tenía acceso total al primer piso del chalet principal de Olivos, donde residía la pareja, y era quien controlaba a todo el personal: de mozos a médicos, de limpieza a seguridad.

Esas conversaciones con Cantero fueron el principio de algo mucho más grande. Al poco tiempo de que se conocieran estos chats, se difundieron imágenes de Yañez golpeada. Allí se la veía con un ojo morado y también se apreciaban moretones en los brazos.

“Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, le reclamó la ex primera dama a Fernández en esa oportunidad. Esto habría ocurrido en agosto de 2021, en plena pandemia del Covid.

Unos días después, Yañez habló por primera vez con Infobae y confesó haber sufrido “acoso telefónico, terrorismo psicológico”, por parte de Alberto Fernández. “Esta persona estuvo durante dos meses —están todos los chats y muchas personas lo saben —amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito”, expresó en una entrevista exclusiva.

En ese diálogo, Yañez apuntó también contra Ayelén Mazzina, titular del Ministerio de Mujeres. Géneros y Diversidad durante la gestión de Fernández, al indicar que le informó lo que sucedía en la Quinta de Olivos y no recibió ayuda de su parte.

Todo esto fue ratificado en la ampliación de su primera declaración ante la Justicia argentina. En ella, relató tres episodios de violencia física con detalle. Inclusive, en uno de ellos aportó que Fernández la tomó del cuello para sujetarla. También dio más detalles de los golpes que recibió en el ojo y en el brazo.

Yañez también mencionó a Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médico Presidencial, al ratificar lo que había declarado previamente: que ante una de las agresiones de físicas de Fernández, Saavedra le dio globulitos de árnica y le dijo que se le iba a ir con el tiempo. Y agregó que Saavedra supo de otras agresiones y que no quiso preguntarle por lo que había ocurrido.

Entre las últimas medidas que se adoptaron en la causa figura el envío de un exhorto a Madrid para tomarle declaración a la madre de Yañez, Miriam Verdugo. A su vez, en los próximos días, el fiscal fijará la fecha de las otras dos declaraciones pendientes: la de Federico Saavedra y la de Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos.

