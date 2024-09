Cerca de 50 mil contratos en el Estado vencen a fin de mes y ATE amenaza al Gobierno con otro paro Tras la huelga del personal aeronáutico durante la última semana, Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, confirmó que el lunes cerca de 1000 delegados de la administración pública definirán una medida de fuerza “de alcance nacional”.

El vínculo entre el Gobierno y los gremios suma un nuevo capítulo de tensión. Tras el paro del personal aeronáutico el último jueves, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) amenaza con una nueva medida de fuerza, vinculada esta vez a los 49 mil contratos que se vencen a fin de mes, y ante la posibilidad de que la Casa Rosada decida reeditar una ola de despidos en la administración pública.

Así lo anunció Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, ante el contacto de TN. “La medida va a tener alcance general. Van a participar más de 1000 delegados de todas las provincias, que es donde más han golpeado los despidos, dado que el Estado cerró delegaciones completas en varios puntos del país”, dijo el líder sindical en referencia a la convocatoria a un plenario nacional para el lunes, desde las 14, en la sede central del gremio, ubicada en el barrio porteño de Balvanera.

“Resta definir si efectivamente vamos a paralizar las actividades, qué cantidad de horas y qué impacto va a tener la medida en la Capital Federal”, detalló.

Las declaraciones de Aguiar llegan luego del paro del personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) “en reclamo por la preocupante situación salarial en el sector y en rechazo a los despidos” que que se realizó el jueves, y que pese a no tener el impacto de la huelga de los gremios aeronáuticos de la semana anterior, generó complicaciones en 27 aeropuertos de todo el país.

Esta vez, el gremio que nuclea a más de 150 mil empleados de la administración pública eleva la tensión ante el vencimiento, el lunes 30, de los miles de contratos que -según Aguiar- “el presidente Milei pretende dar de baja”.

Días atrás, fuentes de la Presidencia deslizaron a TN que descartaban avanzar con una nueva ola de despidos: el Ejecutivo ya desplazó a más de 23 mil trabajadores en los primeros nueve meses de gestión.

Hubo 3000 contratos que fueron dados de baja en junio, mientras que en marzo habían sido 14 mil contratados y en diciembre, durante el primer mes de gestión, la cifra había alcanzado los 7000.

Esta vez, según pudo saber TN, más de un integrante del gabinete planteó internamente que “no hay más margen para recortar en los ministerios”. Sostienen además que “los contratados trabajan más que los de planta permanente”.

Es por eso que la mesa chica de la Casa Rosada no les pidió un porcentaje de reducción trimestral a los ministros para el vencimiento de contratos de fines de septiembre. El exjefe de gabinete, Nicolás Posse, lo fijó en diciembre y marzo y el actual ministro coordinador, Guillermo Francos, lo hizo en junio.

La Casa Rosada asegura que los contratados continúan en constante revisión y reitera que “cada área debe argumentar la razón por la que mantiene la estructura”.

Tras las bajas de fines de septiembre, la próxima revisión será en diciembre. En público, Javier Milei repitió en varias oportunidades que irá a fondo con los despidos.

“En nuestros registros son 65 mil los contratos que vencen el 30. Y en los otros dos vencimientos anteriores, que fueron a fines de marzo y de junio, el rumor que hizo correr el Gobierno en los días anteriores era que no se iban a producir despidos, y fue lo que terminó ocurriendo”, advirtió Aguiar, y remarcó: “A partir de eso, no podemos tener en cuenta la voz del Gobierno, y menos de versiones no oficiales”.

Aguiar fue criticado con dureza desde el Gobierno en las últimas horas. Incluso, Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, amenazó con denunciarlo penalmente “por infundir el temor público”.

“Pretenden callarnos con amenazas de criminalizarnos por realizar la tarea más racional que existe, que es advertir a la población sobre los riesgos de volar sin los controles que las normas de seguridad exigen, y constituye un atentado contra la libertad de expresión y de opinión”, respondió el sindicalista.