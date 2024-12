CFK a Milei por el caso Kueider: “¿Lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable?” La expresidenta le pidió al mandatario que la vicepresidenta Victoria Villarruel convoque a la sesión pedida por el bloque peronista en la Cámara alta para tratar la destitución del dirigente detenido en Paraguay, acusado de contrabando por ingresar a ese país con US$ 200 mil sin declarar.

La detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay, donde quiso ingresar con 200 mil dólares sin declarar, volvió a encender la interna política entre el peronismo y el Gobierno. Ahora, la que entró en escena fue la expresidente Cristina Kirchner, quien le dejó un fuerte mensaje a Javier Milei luego de que el bloque de Unión por la Patria pidiera una sesión para tratar la destitución del legislador.

“Che Milei! A vos que decías que venías a terminar con la “casta”, te quiero avisar que los 33 senadores y senadoras peronistas piden sesión especial el próximo jueves a las 11hs, para remover al Senador argentino que está preso en Paraguay porque lo agarraron en la Triple Frontera con más de 200 mil dólares sin justificar. Fijate que tu Vicepresidenta no se olvide de convocar a sesionar y que tus 6 senadores bajen al recinto para dar quórum”, escribió la exvicepresidenta en su cuenta de la red social X.

Enseguida, apuntó: “¿O Kueider es tuyo y lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable?”.

El senador detenido en Paraguay ingresó al Congreso en 2019 por el peronismo, en la misma boleta que llevaba como candidatos a presidente y vice a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sin embargo, desde la asunción de Milei, se acercó a La Libertad Avanza y fue clave en la aprobación de la Ley Bases que impulsó el Gobierno desde el inicio de la gestión.

Casi inmediatamente después de la detención de Kueider, Cristina Kirchner y Milei ya habían tenido un cruce en redes sociales, en el que ambos buscaron despegarse del senador. Primero, el jefe de Estado publicó la boleta que presentó el Frente de Todos en 2019 con las fotos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el legislador peronista, que encabezó la lista para ocupar una banca en el Senado por la provincia de Entre Ríos. “Todo tuyo”, afirmó el Presidente.

La réplica de la exmandataria, y vicepresidenta en la gestión de Alberto Fernández, no se hizo esperar: “Si hubiera sido mío no votaba la Ley de Bases, querido Javier. Te gusta el durazno, pero no te bancás la pelusa. Besis”.

Ayer, el bloque de senadores de Unión por la Patria presentó una nota formal ante la titular del Senado, Victoria Villarruel, para que convoque a una sesión especial para tratar la remoción de Edgardo Kueider.

Kueider, que fue imputado formalmente por contrabando y permanecerá con prisión domiciliaria en un departamento en Asunción, pidió licencia a la espera de una resolución de la Justicia paraguaya.

Sin embargo, desde el kirchnerismo apuran su destitución para que esa banca la ocupe Stefanía Cora, quien lo acompañó en la lista en segundo lugar. Cora es actual diputada provincial y es la principal referente de La Cámpora de Entre Ríos, por lo que el kirchnerismo sumaría 34 senadores, muy cerca de quórum (37).

Ante eso, el Gobierno redobló la apuesta y planteó un desafío al kichnerismo: “Nosotros no defendemos corruptos, somos una fuerza nueva que no protege a nadie. Si quieren echarlo, nos parece bien. Que se aplique la misma regla para todos, se llame como se llame”, decía anoche una fuente libertaria encumbrada sobre la ofensiva que había lanzado la Casa Rosada.

Así, La Libertad Avanza se mostró dispuesto a pedir la destitución de todos los diputados y senadores que tengan un proceso similar al de Kueider. Si se aplicara esa regla, en la lista de posibles afectados sobresalen Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz, Rodolfo Tailhade, Máximo Kirchner u Oscar Parrilli. Es que todos tienen procesos abiertos en la Justicia por hechos de corrupción o irregularidades que se están investigando y atraviesan distintas instancias, algunos con procesamientos firmes y otros, incluso, en instancias superiores. El senador entrerriano está detenido en Asunción junto a su joven secretaria, Iara Guinsel Costa, y tiene prisión domiciliaria.

Mientras las fuentes del gobierno confirmaban la intención de proponer esa “regla general” para todos en el Congreso, apareció en redes sociales la confirmación de que no se trataba de declaraciones para despegarse de la suerte del legislador que llegó al Senado en la misma boleta que Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sino de una acción política tomada desde lo más alto del gobierno. “¿Usted está a favor de destituir a todos los Diputados y Senadores que tengan causas judiciales?”, preguntó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la red X. Hasta esta mañana, la consulta tenía más de 70 mil votos con el 92% apoyando esa posibilidad.

