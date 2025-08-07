CFK volverá al banquillo de los acusados en noviembre

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 6 de noviembre, cuando se inicie el juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas, en el que se investigan supuestos pagos sistemáticos de sobornos a funcionarios de sus gobiernos y de Néstor Kirchner.

El TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, confirmó la fecha de inicio del juicio y ratificó los embargos dispuestos contra los más de 140 imputados, por una suma que supera los 1.100 millones de dólares. El proceso judicial se realizará de manera completamente virtual, debido a la magnitud del expediente y la cantidad de acusados.

El caso, elevado a juicio oral en 2019 por el fallecido juez Claudio Bonadio, es considerado por la Justicia como la “mayor maniobra de corrupción de los últimos 20 años”.