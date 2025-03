“Che, Cristina… FIN” vs. “¡Cómo te duele!”: el cruce entre Milei y Kirchner por la prohibición de EE.UU. El presidente usó su ironía para festejar la sanción contra la ex mandataria, pero CFK no se quedó callada y lo cruzó con una serie de mensajes. La discusión escaló hasta un bloqueo en X.

