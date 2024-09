Citaron a declarar a otro médico de la Unidad Presidencial por la violencia ejercida sobre Fabiola Se trata de Leandro Federico Alem, coordinador de la Unidad. Fue convocado para el martes a las 12 horas en Comodoro Py.

Otro integrante de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión de Alberto Fernández declarará como testigo en la causa por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. Ayer lo hizo el ex titular de la Unidad, Federico Saavedra, y para el próximo martes al mediodía el fiscal federal Ramiro González citó a Leandro Federico Alem.

El nombre de Alem surgió ayer en la declaración de Saavedra quien refirió que los dos estuvieron la mañana del 30 de junio de 2021 en la quinta de Olivos con Fernández y Yañez y que allí uno de los dos dijo que el moretón que ella tenía en el ojo derecho -y por el que ambos profesionales le dieron un tratamiento- había sido por un “golpe involuntario”.

La Fiscalía quiere corroboran con Alem esos dichos y que eventualmente aporte más información. Además, el médico fue quien firmó la receta para que Yañez se aplique los globulitos de árnica y cervep para la inflación. Alem fue citado para el martes a las 12 horas en los tribunales de Comodoro Py. En 2021 Alem fue designado como coordinador de la Unidad Médica Presidencial.

Ese mismo martes a las 10 horas está convocada a declarar como testigo Florencia Aguirre, una esteticista que trabajó con Yañez. La querella de la ex primera dama pidió su testimonio porque señaló que conocía de las agresiones del ex presidenta. Las declaraciones previstas para la semana que viene se completan con la de Sofía Pacchi, quien fue amiga de Yañez y trabajó para el gobierno de Alberto Fernández.

También la semana que viene la Fiscalía terminará de definir los exhortos a España para que declare como testigo Miriam Verdugo, la madre de Yañez -ambas residen hoy en Madrid- y para que se haga el peritaje al celular de la ex pareja de Fernández.

Saavedra fue el titular de la Unidad Médica Presidencial durante los cuatro años del gobierno de Fernández y en su declaración de ayer de seis horas contó que llegó a ese cargo porque desde 2008 era el médico de cabecera del expresidente. Su nombre surgió en la causa porque Yañez relató que el médico le indicó los globulitos de árnica y una crema cuando la entonces primera dama le contó que tenía un moretón en el ojo derecho.

“Tuvimos una charla telefónica ella me transmite que tenía un ojo morado. Me parece que estaba preocupada porque en la semana tenía actividad, no me dijo cual. Supuse que era pública. Recuerdo eso de esa charla me pregunta qué podía hacer para que se le vaya rápido el hematoma. La escuché. Fue una charla telefónica. Me hizo un par de preguntas relacionadas con lo estético. Era su preocupación”, dijo. Saavedra y agregó que Yañez la relató que el moretón fue porque tuvo “un golpe, sin querer, algo como un golpe involuntario”. El médico contó que esa conversación fue el 26 de junio de 2021 por teléfono y aportó los chats con Yañez.

Saavedra contó que el 29 volvió a llamar a Yañez y que el 30 fue a la quinta de Olivos con Alem. Fueron recibidos en el living del chalet por Fernández y Yañez en “un ambiente de lo más cordial, jocoso, amable” y vio el moretón en el ojo derecho de la mujer que era una mancha de color verde amarillenta. “Les preguntamos qué había pasado: nos dice que había sido un golpe involuntario accidental en la cama. No recuerdo si lo dijo él o ella que había sido un golpe sin querer en el dormitorio en la intimidad”.

El médico opinó que “fue el relato natural, sonó sincero: no hubo controversia, no detecté nada extraño. Era un contexto sumamente amigable” y que no profundizó sobre el tema porque “respeta la intimidad de la pareja”.

Saavedra dijo que no vio ni supo -de manera directa o por otros profesionales de la Unidad Médica Presidencial- sobre otros moretones de Yañez. También señaló que no había visto las fotos de la cara y del brazo con los moretones que se conocieron en la causa.

En el expediente, la ex primera dama contó cuál fue el origen de ese moretón: “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, “que me hiciste”. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión”