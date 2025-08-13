Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi La querella había pedido una condena de 50 años, mientras que la Fiscalía la redujo a un máximo de 20 años. El veredicto fue dado sin la presencia de la modelo

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a 19 años de prisión con detención inmediata a Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi, quien fue considerado culpable de abusar sexualmente a la modelo cuando estaban en pareja.

La resolución estuvo a cargo de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, quienes ordenaron que Contardi se retire de la sala de audiencia esposado y con custodia.

Para el tribunal, el imputado es culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados.

Contardi echó a su abogado tras la condena y designó un nuevo defensor

Claudio Contardi, sentenciado a 19 años de prisión, echó a su abogado, Claudio Nitzcamer luego del veredicto en su contra y contrató a un nuevo letrado: Fernando Sicilia.

“La familia me contactó luego de esta sentencia y a partir de este momento presenté la designación y la aceptación del cargo para ponerme a conocer un poco, fuera de lo que son los medios, de la causa en sí misma”, dijo el nuevo letrado ante los medios.

Y explicó: “Lo que se realiza en estas situaciones es presentar un habeas corpus reparador”. Además, agregó que Contardi siempre se mantuvo a derecho y tiene el derecho al recurso, al doble conforme, mínimamente, como garantía mínima“.

Y, en segundo término, agregó que ”primero, deseo conocer los motivos por los cuales no se pudo acceder al juicio por jurados, segundo por qué no pudo presentar pruebas y, tercero, por qué no se pudo postergar la audiencia, siendo que supuestamente le renuncia el abogado, una semana antes del juicio le designan un defensor oficial y después designa a un nuevo colega”.

“Es muy complejo, eso es un estado de indefensión. Tiene que tener los tiempos y los medios para ejercer la defensa”, agregó Sicilia.