Claudio Contardi seguirá detenido: rechazaron el pedido de prisión domiciliaria El empresario y ex marido de Julieta Prandi continuará alojado en la Alcaldía N° 3 de Melchor Romero, pese al pedido de su defensa argumentando su reciente paternidad.

El fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana determinó que Claudio Contardi, de 57 años, deberá seguir cumpliendo su condena en la Alcaldía N° 3 de Melchor Romero, en La Plata. La defensa del empresario había presentado un habeas corpus solicitando prisión domiciliaria, basado en que Contardi había sido padre recientemente y que no existía riesgo procesal, pero los jueces desestimaron el pedido.

El exmarido de Julieta Prandi había sido condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra su expareja y madre de dos de sus hijos, y la defensa intentó apelar a la situación familiar y al estado de vulnerabilidad de su pareja, madre de la bebé de tres semanas. Fernando Sicilia, abogado defensor, destacó en su escrito de 10 páginas que su cliente no representaba amenaza alguna para la denunciante ni para sus hijos, y que durante todo el proceso había mantenido una conducta respetuosa ante la justicia.

El fallo judicial señala que la condena emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana “no puede considerarse ilegal ni manifiestamente arbitraria” y que el plazo para impugnar la decisión aún está vigente. Según los jueces, no hay elementos suficientes para justificar la prisión domiciliaria en este caso, a pesar de los argumentos vinculados a la reciente paternidad del condenado y a la delicada situación emocional de su pareja.

Por su parte, Prandi había advertido previamente sobre la necesidad de garantizar su seguridad y la de sus hijos, responsabilizando a los jueces en caso de que algo les ocurriera al no ordenar la detención de Contardi. “Él no se va a manchar las manos, no tiene ni amigos. Puede hacer cualquier cosa”, declaró la víctima, resaltando la tensión y el temor generados por la proximidad del condenado.

En rueda de prensa, Sicilia insistió en la necesidad de considerar la perspectiva de género y los derechos de los niños y adolescentes en la resolución, subrayando que su cliente buscaba únicamente cumplir con su rol de padre sin poner en riesgo a terceros. Sin embargo, la Cámara dejó claro que la medida solicitada no era procedente y que la condena deberá cumplirse en régimen de detención común, marcando un nuevo revés judicial para Contardi y reafirmando la firmeza de la sentencia en su contra.