La multinacional Coca-Cola abrió nuevas vacantes para cubrir puestos en la Argentina, con casi 30 puestos disponibles en sus plantas y oficinas. Entre ellas aparece la provincia de San Juan
Empleos disponibles de Coca-Cola en todas las provincias
De acuerdo a la web de empleo, si colocamos la ubicación de la planta de Godoy Cruz, Mendoza, estos son los puestos publicados en lo últimos 7 días:
San Juan
- Promotor/a de ventas
Mendoza
- Jefe/a de Distribución – Abastecimiento y Logística / Distribución. Full-time – Presencial
- Operario de Depósito – Almacén / Depósito / Expedición. Presencial
- Administrativo/a de Depósito – Almacén / Depósito / Expedición . Full-time – Presencial
- Operaria/o de Mantenimiento (temporario) – Producción. Presencial
- Operaria/o de Planta de Agua y Efluentes (temporario) – Producción. Presencial
- Operaria/o de producción (temporario) – Producción. Presencial
- Oportunidades para operarios, administrativos y promotores de ventas.
- Oportunidades para operarios, administrativos y promotores de ventas.
Buenos Aires
- Operador de depósito (temporario) – Chacabuco
- Repositor/a externo/a – Junín
- Promotor de ventas – Pergamino
- Pasante de Planeamiento de Insumos – Bahía Blanca
Córdoba
- Operador/a de calidad por temporada
Neuquén
- Operador de depósito
San Luis
- Administrativo/a de Expedición
La lista completa de vacantes y pasantías está disponible en el portal de empleos cocacolaandina.hiringroom.com/jobs.
Actualmente, las posiciones ofrecidas no tienen datos de salarios ofrecidos disponibles, pero se estima que son $1.500.000 para un trabajador del área de reparto de mercadería en noviembre de 2024, según los datos difundidos por Lautaro San Martín, creador de la cuenta @hablemosdeplata en TikTok.
Cómo postularse a un empleo en Coca-Cola
Para postularse, se debe ingresar al portal de empleos de Coca-Cola Argentina. El proceso se divide en tres pasos:
- Importa tu CV
- Carga tu CV con IA: Tu perfil se completará automáticamente utilizando inteligencia artificial con el archivo que subas. Podrás revisar y modificar la información si es necesario. El archivo debe estar en formato .pdf y no superar los 15MB. La conversión puede tardar unos minutos.
- Bumeran: Importa tu CV desde tu cuenta de Bumeran.
- Zonajobs: Importa tu CV desde tu cuenta de Zonajobs.
- Manualmente: Completar formulario manualmente.
- Datos Personales: Completar información personal básica para el registro en el portal.
- Información adicional: Ingresar datos académicos, laborales y cualquier información complementaria requerida por la posición.
- Al hacer clic en “postularse”, los candidatos podrán adjuntar su CV y completar los pasos indicados para iniciar la aplicación.