La multinacional Coca-Cola abrió nuevas vacantes para cubrir puestos en la Argentina, con casi 30 puestos disponibles en sus plantas y oficinas. Entre ellas aparece la provincia de San Juan

Empleos disponibles de Coca-Cola en todas las provincias

De acuerdo a la web de empleo, si colocamos la ubicación de la planta de Godoy Cruz, Mendoza, estos son los puestos publicados en lo últimos 7 días:

San Juan

  • Promotor/a de ventas

Mendoza 

  • Jefe/a de Distribución – Abastecimiento y Logística / Distribución. Full-time – Presencial
  • Operario de Depósito – Almacén / Depósito / Expedición. Presencial
  • Administrativo/a de Depósito – Almacén / Depósito / Expedición . Full-time – Presencial
  • Operaria/o de Mantenimiento (temporario) – Producción. Presencial
  • Operaria/o de Planta de Agua y Efluentes (temporario) – Producción. Presencial
  • Operaria/o de producción (temporario) – Producción. Presencial
  • Oportunidades para operarios, administrativos y promotores de ventas.

Buenos Aires

  • Operador de depósito (temporario) – Chacabuco
  • Repositor/a externo/a – Junín
  • Promotor de ventas – Pergamino
  • Pasante de Planeamiento de Insumos – Bahía Blanca

Córdoba

  • Operador/a de calidad por temporada

Neuquén

  • Operador de depósito

San Luis

  • Administrativo/a de Expedición
La lista completa de vacantes y pasantías está disponible en el portal de empleos cocacolaandina.hiringroom.com/jobs.

Actualmente, las posiciones ofrecidas no tienen datos de salarios ofrecidos disponibles, pero se estima que son $1.500.000 para un trabajador del área de reparto de mercadería en noviembre de 2024, según los datos difundidos por Lautaro San Martín, creador de la cuenta @hablemosdeplata en TikTok.

Cómo postularse a un empleo en Coca-Cola

Para postularse, se debe ingresar al portal de empleos de Coca-Cola Argentina. El proceso se divide en tres pasos:

  • Importa tu CV
  • Carga tu CV con IA: Tu perfil se completará automáticamente utilizando inteligencia artificial con el archivo que subas. Podrás revisar y modificar la información si es necesario. El archivo debe estar en formato .pdf y no superar los 15MB. La conversión puede tardar unos minutos.
  • Bumeran: Importa tu CV desde tu cuenta de Bumeran.
  • Zonajobs: Importa tu CV desde tu cuenta de Zonajobs.
  • Manualmente: Completar formulario manualmente.
  • Datos Personales: Completar información personal básica para el registro en el portal.
  • Información adicional: Ingresar datos académicos, laborales y cualquier información complementaria requerida por la posición.
  • Al hacer clic en “postularse”, los candidatos podrán adjuntar su CV y completar los pasos indicados para iniciar la aplicación.
