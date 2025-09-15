Coca-Cola busca empleados en San Juan y otras provincias: los requisitos y cómo postularse La multinacional toma personal

La multinacional Coca-Cola abrió nuevas vacantes para cubrir puestos en la Argentina, con casi 30 puestos disponibles en sus plantas y oficinas. Entre ellas aparece la provincia de San Juan

Empleos disponibles de Coca-Cola en todas las provincias

De acuerdo a la web de empleo, si colocamos la ubicación de la planta de Godoy Cruz, Mendoza, estos son los puestos publicados en lo últimos 7 días:

San Juan

Promotor/a de ventas

Mendoza

Jefe/a de Distribución – Abastecimiento y Logística / Distribución. Full-time – Presencial

Operario de Depósito – Almacén / Depósito / Expedición. Presencial

Administrativo/a de Depósito – Almacén / Depósito / Expedición . Full-time – Presencial

Operaria/o de Mantenimiento (temporario) – Producción. Presencial

Operaria/o de Planta de Agua y Efluentes (temporario) – Producción. Presencial

Operaria/o de producción (temporario) – Producción. Presencial

Oportunidades para operarios, administrativos y promotores de ventas.

Buenos Aires

Operador de depósito (temporario) – Chacabuco

Repositor/a externo/a – Junín

Promotor de ventas – Pergamino

Pasante de Planeamiento de Insumos – Bahía Blanca

Córdoba

Operador/a de calidad por temporada

Neuquén

Operador de depósito

San Luis

Administrativo/a de Expedición

La lista completa de vacantes y pasantías está disponible en el portal de empleos cocacolaandina.hiringroom.com/jobs.

Actualmente, las posiciones ofrecidas no tienen datos de salarios ofrecidos disponibles, pero se estima que son $1.500.000 para un trabajador del área de reparto de mercadería en noviembre de 2024, según los datos difundidos por Lautaro San Martín, creador de la cuenta @hablemosdeplata en TikTok.

Cómo postularse a un empleo en Coca-Cola

Para postularse, se debe ingresar al portal de empleos de Coca-Cola Argentina. El proceso se divide en tres pasos: