La empresa Coca-Cola ofrece nuevas oportunidades laborales en la Argentina con las 30 vacantes abiertas en distintas provincias a lo largo y ancho de todo el país, entre ellas San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y otras.
LOS CARGOS DISPONIBLES PARA TRABAJAR EN COCA COLA
- Promotor/a de Ventas Monte Hermoso, Bs. As. (Temporada)
- Pasante Control de Gestión- Planta Córdoba
- Supervisión Servicios Auxiliares Trelew
- Promotor/a de Ventas – Córdoba CAPITAL
- Pasante de Calidad Planta Córdoba
- Pasante de Recursos Humanos Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
- Pasante Producción- Orientado a Digitalización: Planta Córdoba
- Operador/a de depósito Carmen de Patagones/Viedma (Temporada)
- Analista de Legales – Planta Córdoba
- Supervisor/a de Producción – MENDOZA
- Promotor/ra de Ventas – San Francisco (Córdoba)
- Repositor – Rio IV (Contrato Plazo Fijo)
- Pasante Producción- Planta Córdoba
- Administrativo/a Expedición – Neuquén
- Operario de Depósito – SAN JUAN
- Operario de Depósito – MENDOZA
- Operario Depósito – BARILOCHE
- Operario Depósito – NEUQUEN
- Operador/a de depósito Chacabuco (Temporario)
- Operaria/o de Mantenimiento (temporario) Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
- Operaria/o de producción (temporario) Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
- Operario de Depósito – MENDOZA
- Operario/a Depósito – Temporada – PERGAMINO
- Promotor/a de Ventas – SAN JUAN
- Operador/a de planta (Temporada) – Bahía Blanca
- Adm de Expedición – San Luis, San Luis, Argentina
- Promotor/a de Venta – MENDOZA
- Coordinador/a Canal Moderno OP&P Regional San Carlos de Bariloche, Rio Negro, Argentina
- Operaria/o de producción Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
Ingresá AQUÍ PARA POSTULARTE