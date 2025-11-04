La empresa Coca-Cola ofrece nuevas oportunidades laborales en la Argentina con las 30 vacantes abiertas en distintas provincias a lo largo y ancho de todo el país, entre ellas San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y otras.

LOS CARGOS DISPONIBLES PARA TRABAJAR EN COCA COLA

  • Promotor/a de Ventas Monte Hermoso, Bs. As. (Temporada)
  • Pasante Control de Gestión- Planta Córdoba
  • Supervisión Servicios Auxiliares Trelew
  • Promotor/a de Ventas – Córdoba CAPITAL
  • Pasante de Calidad Planta Córdoba
  • Pasante de Recursos Humanos  Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
  • Pasante Producción- Orientado a Digitalización: Planta Córdoba
  • Operador/a de depósito Carmen de Patagones/Viedma (Temporada)
  • Analista de Legales – Planta Córdoba
  • Supervisor/a de Producción – MENDOZA
  • Promotor/ra de Ventas – San Francisco (Córdoba)
  • Repositor – Rio IV (Contrato Plazo Fijo)
  • Pasante Producción- Planta Córdoba
  • Administrativo/a Expedición – Neuquén
  • Operario de Depósito – SAN JUAN
  • Operario de Depósito – MENDOZA
  • Operario Depósito – BARILOCHE
  • Operario Depósito – NEUQUEN
  • Operador/a de depósito Chacabuco (Temporario)
  • Operaria/o de Mantenimiento (temporario) Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
  • Operaria/o de producción (temporario) Godoy Cruz, Mendoza, Argentina
  • Operario de Depósito – MENDOZA
  • Operario/a Depósito – Temporada – PERGAMINO
  • Promotor/a de Ventas – SAN JUAN
  • Operador/a de planta (Temporada) – Bahía Blanca
  • Adm de Expedición – San Luis, San Luis, Argentina
  • Promotor/a de Venta – MENDOZA
  • Coordinador/a Canal Moderno OP&P Regional San Carlos de Bariloche, Rio Negro, Argentina
  • Operaria/o de producción Godoy Cruz, Mendoza, Argentina

