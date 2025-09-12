Coimas en Discapacidad: ordenaron el bloqueo de cajas de seguridad de los hermanos Kovalivker En las últimas horas del jueves, Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, entregó su teléfono celular y se comprobó que había sido reseteado.

La investigación entorno al escándalo por presuntas coimas en la que está apuntado Jonathan Kovalivker avanza semana a semana. En las últimas horas, la Justicia solicitó diligencias vinculadas a cajas de seguridad en bancos y lugares privados, que pertenecen a los imputados y sus familiares, con el objetivo de que no puedan acceder a las mismas.

En detalle, la investigación comenzó cuando fueron filtraron audios del extitular de la Agencia, Diego Spagnuolo, quien apuntaba contra funcionarios del Gobierno – como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem – por un presunto esquema de coimas, en que también se involucra a la droguería Suizo Argentino, en manos de la familia Kovalivker.

Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, las medidas fueron ordenadas por el fiscal en la causa de Spagnuolo, Franco Picardi. En detalle, las mismas tendrán por objetivos bloquear ciertas cajas de seguridad mientras se desenvuelve la investigación entorno a los audios filtrados.

El bloqueo surgió a raíz de una investigación más profunda que detectó empresas privadas relacionadas al traslado y el resguardo de dinero – más allá de los mencionados bancos – donde los Kovalivker tendrían una parte de su patrimonio. En este marco, los investigadores buscan dilucidar si este dinero fue obtenido a través de “maniobras delictivas”.