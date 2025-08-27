Cómo hacer un plazo fijo en otro banco para aprovechar las tasas de hasta 58% El ahorrista puede elegir a la entidad que paga más aunque no tenga cuenta en ese banco. Unos cuantos paso permiten transferir el dinero para hacer la inversión.

El martes el Ministerio de Economía puso en marcha el tercer apriete monetario o encaje recargado que obliga a los bancos a tener inmovilizados 53 de cada 100 pesos que capten de sus clientes.

El objetivo no es otro que sacar pesos del mercado y así evitar que alimenten la demanda de dólares por parte de los ahorristas y sirva de combustible para nuevos saltos del dólar.

Estas medidas hicieron que en diez días las tasas de interés de los plazos fijos volaran y se posaran por encima de la inflación.

El caso más destacado es el del Banco Galicia que paga una Tasa Nominal Anual (TNA) de entre 50% y 58%, lo que se traduce en una Tasa Efectiva Mensual (TEM) de más del 4%.

Esto implica que, en un mes, el ahorrista que se anime a mantener su inversión en pesos obtendrá un rendimiento que podría duplicar la inflación proyectada para el mes de agosto.

Pero no todos los bancos ofrecen este rendimiento, aunque todos han subido las tasas y no se descartan que vuelvan a hacerlo en los próximos días. Entonces, para aprovechar esta opción más atractiva de ahorro hay que elegir la mejor opción, y con un poquito de paciencia, constituir el plazo fijo en la entidad que paga más aunque no tengamos allí nuestros ahorros.

Aquí explicamos cómo constituir un plazo fijo en otro banco donde no tenemos cuenta, es decir donde no somos clientes.

Para constituir un plazo fijo en otro banco de Argentina, ingresá a la plataforma online (web o móvil) del banco donde deseas invertir, seleccioná la opción de inversión en plazo fijo, y elegí el plazo, el capital y la cuenta en tu propio banco para el débito.

Luego, desde el home banking de tu banco, deberás autorizar la solicitud (un DEBIN) que te enviará el otro banco para que el dinero se transfiera y la operación se complete.

Pasos para hacer un plazo fijo en otro banco:

1. Ingresá a la plataforma del otro banco:

Accedé a la página web o a la aplicación móvil del banco donde querés poner a plazo fijo tu dinero.

2. Buscá la opción de inversiones:

En el menú de la plataforma, buscá la sección de inversiones o plazos fijos y seleccioná la opción para constituir un nuevo plazo fijo.

3. Definí los detalles del plazo fijo:

Indicá el tipo de plazo fijo que deseas (tradicional, UVA, precancelable), el monto a invertir y el plazo de la imposición.

4. Seleccioná tu cuenta para el débito:

En algún paso del proceso, tendrás que ingresar el CUIT/CUIL y el CBU o alias de la cuenta en tu banco de donde se debitarán los fondos.

5. Aprobá la solicitud en tu banco:

La otra entidad te enviará una solicitud (un DEBIN) que deberás aprobar desde el home banking de tu banco.

6. Confirmá la operación:

Una vez aprobado el DEBIN, el plazo fijo se constituye y, al vencimiento, el banco te depositará el capital más los intereses en tu cuenta.

La tasa que paga cada banco

Según el último dato oficial publicado correspondiente al viernes 22, el promedio pagado en el sistema financiero por un plazo fijo a 30 días es del 51,3 por ciento.

Diez días antes el rendimiento promediaba el 43% y un mes atrás apenas alcanzaba el 33 por ciento.

En los bancos privados líderes, las tasas para depósitos a 30 días se ubican holgadamente por encima del 50%.

Es el caso del Galicia, que van del 50 al 58%, o del Macro, del 53 al 56%, según la calificación del cliente, el monto y el tipo de paquete que tenga en la entidad.

Supervielle ofrece 51%, BBVA del 45 al 48% y Santander del 38 al 41%. También hay bancos de menor tamaño que ofrecen rendimientos altos: es el caso de CMF (52%), Reba (50%), Bica (51%) y Voii (51%).

Entre los bancos públicos, el Nación acaba de subir su tasa al 47% y el Provincia a 48%.