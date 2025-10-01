Te compartimos una novedad que te puede interesar. Desde septiembre de 2025, Google Discover ofrece una nueva herramienta para que los usuarios personalicen aún más su experiencia informativa en dispositivos móviles. A partir de ahora, se puede seguir directamente a DIARIO DE CUYO y a otros medios para que sus contenidos tengan mayor prioridad y frecuencia en el feed.
Acceder de forma directa: desde el siguiente link
Desde acá podés acceder directo a DIARIO DE CUYO en Google Discover y agregarnos a tu feed.
La función responde a la demanda de lectores que buscan un mayor control sobre qué ven en su pantalla, en un contexto en el que Discover se consolida como una de las principales vías de acceso a noticias digitales.
Paso a paso: cómo seguir a DIARIO DE CUYO en Google Discover
- Abrir la aplicación de Google: ingresar a la app en Android o iOS. En Android, también se puede deslizar a la derecha desde la pantalla de inicio para entrar a Discover.
- Iniciar sesión con tu cuenta de Google: seleccionar el perfil desde la esquina superior derecha.
- Desplazarse por el feed de Discover: explorar las noticias y publicaciones recomendadas.
- Buscar una noticia de DIARIO DE CUYO: al encontrarla, observar el botón “Seguir” en la parte superior derecha.
- Pulsar “Seguir”: de esta manera, DIARIO DE CUYO quedará guardado como fuente prioritaria en tu feed.
- Optimizar resultados: si no aparecen artículos de DIARIO DE CUYO, realizar búsquedas específicas o seguir sus perfiles en redes sociales para que el algoritmo lo muestre con más frecuencia.