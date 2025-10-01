Cómo seguir las noticias de DIARIO DE CUYO en Google Discover: paso a paso, una guía para personalizar tu feed Es una buena manera de no depender del algoritmo.

Te compartimos una novedad que te puede interesar. Desde septiembre de 2025, Google Discover ofrece una nueva herramienta para que los usuarios personalicen aún más su experiencia informativa en dispositivos móviles. A partir de ahora, se puede seguir directamente a DIARIO DE CUYO y a otros medios para que sus contenidos tengan mayor prioridad y frecuencia en el feed.

Acceder de forma directa: desde el siguiente link

Desde acá podés acceder directo a DIARIO DE CUYO en Google Discover y agregarnos a tu feed.

La función responde a la demanda de lectores que buscan un mayor control sobre qué ven en su pantalla, en un contexto en el que Discover se consolida como una de las principales vías de acceso a noticias digitales.

Paso a paso: cómo seguir a DIARIO DE CUYO en Google Discover